Da un team di nove studenti universitari un’idea rivoluzionaria: dai capelli tagliati nasce una risorsa preziosa Di

Un team di nove studenti dell’Università La Sapienza di Roma ha ideato un progetto innovativo che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono gestiti i rifiuti dei saloni di parrucchieri. Il progetto, denominato KERALIGHT, mira a trasformare i capelli tagliati da rifiuto inquinante a preziosa risorsa nell’ambito dell’economia circolare.

Ogni anno in Italia, i parrucchieri smaltiscono oltre 5.000 tonnellate di capelli tagliati, che solitamente finiscono in discarica o vengono inceneriti, causando l’emissione di sostanze tossiche e CO2 nell’atmosfera. Il team universitario, come riporta GreenME, ha pensato di dare una seconda vita a questo materiale, recuperando la cheratina, una proteina presente in grandi quantità nei capelli.

Il progetto KERALIGHT prevede la creazione di una rete di parrucchieri per facilitare la raccolta dei capelli tagliati. Questi vengono poi sottoposti a un processo sostenibile di estrazione della cheratina, che viene convertita in idrogel con molteplici applicazioni in diversi settori.

Nel campo farmaceutico e biomedico, l’idrogel di cheratina può essere utilizzato per alleviare bruciori della pelle, facilitare la rigenerazione dei tessuti e nella ricostruzione della superficie oculare. Nel settore cosmetico, diventa un ingrediente chiave per patch per gli occhi, maschere idratanti e prodotti per la cura dei capelli. In agricoltura e nell’ambiente, la sua capacità di trattenere l’acqua lo rende prezioso, mentre nel settore alimentare trova impiego nella produzione di alimenti.

Il progetto non solo offre una soluzione al problema dello smaltimento dei capelli tagliati, ma crea anche una nuova risorsa nell’ambito di un’economia più sostenibile. Il team di studenti ha già ottenuto un importante riconoscimento, vincendo il primo premio nella competizione nazionale di Enactus Italy.