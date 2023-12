Da 8 per mille fondi per oltre 60 interventi per migliorare le scuole: il 60% (13 milioni di euro) al Sud e alle Isole Di

L’ultima tornata di finanziamenti per l’edilizia scolastica, grazie alle risorse dell’8 per mille, si concretizza in 64 interventi strategici per la sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture scolastiche.

Un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dettagliato la ripartizione di 22 milioni di euro, derivanti dalle scelte dei contribuenti italiani nella dichiarazione dei redditi. Tra gli interventi figurano l’adeguamento degli impianti del plesso S. Arena di Valguarnera Caropepe, il miglioramento sismico nella scuola di Castelfranco in Miscano e nella palestra scolastica di Pontremoli, nonché la messa in sicurezza della palestra di Strongoli.

I fondi sono stati distribuiti a 64 istituti scolastici, selezionati dal Ministero attraverso una graduatoria. Questi istituti sono distribuiti in 5 province, 3 città metropolitane e 56 comuni, che si estendono su 12 regioni e 42 province. La ripartizione geografica mostra una tendenza verso il Mezzogiorno e le isole, con il 60% dei fondi (13,3 milioni di euro) destinati a 35 istituti di queste regioni. Il Nord riceve il 33% (7,2 milioni), mentre il Centro si aggiudica il 6% (circa 1,4 milioni).

La Sicilia emerge come leader nella ricezione di fondi, con 12 scuole finanziate per oltre 4,3 milioni di euro. Seguono la Calabria, la Lombardia, la Campania, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, il Lazio e la Liguria. Anche l’Emilia Romagna, il Veneto e la Toscana beneficiano di questi investimenti, sebbene in misura minore. In particolare, la provincia di Cosenza spicca per il numero di interventi finanziati.

I fondi dell’8 per mille, destinati allo Stato, supportano diverse finalità, tra cui il contrasto alla fame nel mondo, l’assistenza in caso di calamità naturali, il sostegno ai rifugiati, la conservazione dei beni culturali e, rilevante per questo contesto, gli interventi per gli immobili scolastici pubblici che comprendono la ristrutturazione, il miglioramento sismico, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico.

