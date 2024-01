Crisi epilettica bimba 6 anni, l’esperto: “La crisi epilettica non avverte, coglie di sorpresa. Sì, all’educazione e formazione scolastica” Di

“Il vero problema è insito nel nome stesso della malattia. Epilessia è un termine derivato dal verbo greco έπιλαμβάνειν (epilambanein) che significa ‘essere sopraffatti, colti di sorpresa'”.

Lo spiega Federico Vigevano, responsabile del Dipartimento dell’Età evolutiva del Gruppo San Raffaele di Roma, che interviene sul caso della bimba di 6 anni salvata in Puglia dalle maestre a seguito di una crisi epilettica.

“Si tratta infatti di una malattia – ricorda il neurologo – caratterizzata dalla persistente predisposizione dell’encefalo a generare crisi epilettiche. Queste ultime sono manifestazioni cliniche molto variegate che insorgono improvvisamente, hanno breve durata (da pochi secondi a 2-3 minuti) e sono determinate da impulsi elettrici abnormi di uno o più gruppi di neuroni ‘ipereccitabili‘”.

A soffrire di epilessia nel mondo sono 65 milioni di persone – ricordano dal San Raffaele Roma – di cui circa 500mila solo in Italia, dove ogni anno si diagnosticano 36mila nuovi casi: 20-25mila con crisi isolate e 12-18mila con crisi sintomatiche acute. Più del 50% delle epilessie esordisce in età pediatrica e circa un terzo dei pazienti presenta crisi o convulsioni febbrili proprio a scuola.

“Basti pensare – evidenzia Vigevano – che le chiamate al 118 più frequenti da ambienti scolastici sono conseguenza di crisi epilettiche ed asmatiche. Come dunque anche avallato da pubblicazioni scientifiche – rimarca il neurologo – le campagne educazionali e di informazione sono di vitale importanza e dovrebbero far parte della formazione obbligatoria di educatori e operatori scolastici. Perché è fondamentale sapere cosa fare e ancor di più, delle volte, cosa non fare durante una crisi“.