Cresce l’abbandono dell’ora di religione a scuola: oltre 1,1 milioni di studenti scelgono di non avvalersene. Snadir: “Flessione lieve e fisiologica”

I dati mostrano un netto divario territoriale nella scelta di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica. Firenze si conferma la provincia più laica d’Italia, con il 51,51% di studenti “non avvalentisi” nel capoluogo e il 39,79% nell’intero territorio provinciale. Al secondo posto c’è Bologna, con il 47,29% in città e il 38,15% a livello provinciale. Altre province con percentuali elevate includono:

All’estremo opposto, le province con la più bassa percentuale di studenti che rifiutano l’ora di religione si trovano principalmente nel Mezzogiorno:

A livello regionale, la Valle d’Aosta guida la classifica con il 32,53% di non avvalentisi, seguita da Emilia-Romagna (29,33%) e Toscana (29,01%). Al Nord, le percentuali si attestano intorno al 25%, con punte più basse in Veneto (21,29%) e Trentino-Alto Adige (17,84%).

Nel Centro Italia, Marche, Lazio e Umbria si fermano al 15%, mentre al Sud solo Sardegna e Abruzzo superano il 10%. Le altre regioni meridionali rimangono sotto il 5%, con Sicilia, Calabria e Puglia intorno al 4%, e Basilicata e Campania ferme al 3%.

A livello di indirizzi, i professionali registrano il 27,83% di non avvalentisi, seguiti dai tecnici (25,31%) e dai licei (18,48%).

Mappa delle province italiane per tasso di non avvalentisi IRC (2023/24)

TOP 10

Firenze – 39,79% (picco del 51,51% nel capoluogo) Bologna – 38,15% (47,29% in città) Aosta – 43,58% (unica provincia regionale) Biella – 40,62% Mantova – 40,54% Brescia – 38,6% Trieste – 37,94% Torino – 37,67% Gorizia – 35,2% Pordenone – 34,8%

ULTIME 10 PROVINCE

Enna – 1,99% Barletta-Andria-Trani – 2,13% Napoli – 2,93% Benevento – 2,95% Taranto – 2,98% Avellino – 3,01% Caserta – 3,12% Crotone – 3,25% Foggia – 3,31% Matera – 3,4%

Ruscica (Snadir): “Flessione lieve e fisiologica”

“L’UAAR e chi la dirige, in questo periodo dell’anno, acuisce la sua ossessione verso il mondo dell’insegnamento della religione cattolica. Non si spiega altrimenti il perché l’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti compulsi il Ministero dell’Istruzione e del Merito dopo avere recuperato – a proprio uso e consumo, però, e dunque in modo parziale e ‘sospetto’ – i dati sulla frequenza dell’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali italiane”, così in una nota Orazio Ruscica, presidente nazionale dello Snadir.

“È facile dire che ci sono 1 milione e 164 mila studenti che dicono no e tirare fuori le percentuali di un teorico aumento. Un po’ più serio sarebbe invece dire che aumentano nelle nostre scuole anche ragazze e ragazzi di altre religioni e magari (ma con loro è chiedere troppo…) citare anche quanti continuano a dire sì a questo insegnamento! E farlo, magari (ma anche qui siamo davvero oltre ogni ottimismo della ragione) senza tacciare, ad esempio, di “dato negativo” (leggiamo così dalle loro pagine) realtà come Enna, Napoli o la provincia di Andria-Barletta-Trani dove la percentuale dei no all’Irc è sotto il 3%! Inoltre, il dato nazionale racconta un’altra storia: in trent’anni il numero di studenti che si avvalgono dell’Irc è diminuito mediamente dello 0,36% all’anno. Una flessione lieve e del tutto fisiologica, se consideriamo un periodo così ampio. Anzi, il dato complessivo dice chiaramente che l’Irc tiene eccome: negli ultimi trent’anni la media degli studenti che si sono avvalsi di questo insegnamento si è attestata attorno al 90,6%. Un segnale evidente che l’Irc continua ad essere scelto e gradito dalla stragrande maggioranza degli studenti italiani”, aggiunge Ruscica.

“Prima di definire “fardello” l’ora di religione cattolica, l’UAAR dovrebbe conoscere cosa si fa in quei 60 (o quasi) minuti, il grado di attenzione e di interesse di chi la frequenta e la preparazione di chi la conduce, i nostri insegnanti. Siamo lieti di spiegare ancora una volta all’Uaar che l’insegnamento della religione è svolto secondo le finalità della scuola. Insegnare religione oggi significa molto più che trasmettere contenuti disciplinari: è un’arte educativa che intreccia metodo e passione, traducendo i saperi in competenze concrete, obiettivi formativi chiari, conoscenze vive e abilità da allenare ogni giorno. È un percorso che punta a sviluppare negli studenti non solo capacità intellettuali, ma anche l’attitudine al dialogo autentico, alla libertà interiore, al senso di giustizia e alla costruzione della pace. I docenti di religione cattolica sono così protagonisti di un’azione educativa che apre spazi di comprensione, rispetto e riflessione profonda. La loro presenza rappresenta un pilastro fondamentale per un’educazione integrale, capace di accompagnare i giovani nella loro crescita personale e culturale, con uno sguardo ampio, inclusivo e profondamente umano”, conclude.