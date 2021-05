Covid Sicilia, i dati dei contagi nelle scuole Di

Prosegue il monitoraggio dei dati epidemiologici nelle scuole siciliane: lo pubblica l’Ufficio Scolastico Regionale che evidenzia come i dati sono aggiornati al 3 maggio, sulla base delle risposte trasmesse dal 95% delle scuole al monitoraggio.

In base alla rilevazione, il totale di alunni positivi è stato 3.035. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni).

Per quanto riguarda le scuole di Infanzia e I ciclo, dal raffronto con l’ultima settimana di rilevazione si riscontra una diminuzione dell’incidenza degli alunni positivi passata dallo 0,49% del 26 aprile all’attuale 0,47%.

Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, l’incidenza degli alunni positivi al COVID-19 è sostanzialmente invariata. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un aumento pari a 96 alunni positivi in più per l’infanzia (+47%) e a 115 per la primaria (+13%) mentre invece registriamo un decremento pari a 172 alunni per il I grado (-19%).

Per le scuole del II ciclo si riscontra una situazione in miglioramento rispetto all’ultima settimana di rilevazione, 19 aprile 2021, mentre si rileva un aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,43%, rispetto alla prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, che mostrava un’incidenza pari allo 0,27%.

Personale scolastico

Per quanto riguarda il personale scolastico, dal raffronto con la prima settimana di rilevazione, l’incidenza è passata dallo 0,33% del 1° marzo all’attuale 0,44% per il personale docente e dallo 0,31% del 1° marzo all’attuale 0,46% per il personale ATA. In entrambi i casi si ha una diminuzione dell’incidenza rispetto alla settimana precedente. Si è passati infatti dallo 0,46% del 26 aprile all’attuale 0,44% per il personale docente e dallo 0,52% del 26 aprile all’attuale 0,46% per il personale ATA.