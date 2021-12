Covid scuola, nelle Marche 145 classi in Dad, 16,5% studenti è senza vaccino Di

Sono 145 in tutte le Marche le classi che al 6 dicembre risultavano in quarantena, contro le 95 della settimana precedente, e svolgono didattica a distanza, mentre sono 18.214 gli studenti non vaccinati, il 16,5% della popolazione scolastica rispetto al 19,4% di sette giorni prima.

Lo si apprende dall’ufficio scolastico regionale, che ha elaborato i dati del Servizio sanitario.

Il maggior numero di classi in quarantena è in provincia di Macerata: sono 58, 20 delle quali nella scuola primaria, 18 nelle medie e 13 tra le superiori; una sola classe è in isolamento in tutta la provincia di Fermo.

Quanto alla campagna vaccinale tra gli studenti, c’è stata una importante accelerazione: il 72,6% della popolazione scolastica ha completato il ciclo e allo 0,6% è stata somministrata anche la dose booster.