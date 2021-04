Covid scuola, giorni in presenza alle superiori da settembre ad aprile: a Roma 97, a Milano 71, a Napoli solo 31. I dati Di

L’assocazione Save the Children ha condotto uno studio sui giorni in presenza nelle scuole di 8 città (Milano, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Torino, Palermo e Firenze). I dati sono inequivocabili. Il Sud arranca con Napoli, Bari, Reggio Calabria sono in coda alla classifica.

Alla data del 25 aprile ecco la situazione divisa per ciclo scolastico.

I dati prendono in esame i giorni per i quali le scuole dei diversi ordini e gradi avevano la possibilità di effettuare o meno le lezioni in presenza sulla base dei calendari scolastici regionali, dei DPCM, delle ordinanze regionali e di quelle comunali di carattere generale.

Vi sono poi state ordinanze specifiche che hanno disposto nelle diverse città la chiusura di singoli plessi scolastici, qui non prese in considerazione.

Non sono state prese in esame le chiusure “localizzate” di singoli plessi scolastici all’interno delle città (per focolai epidemiologici o altri motivi correlati).

L’intento finale è quello di comprendere quanti giorni complessivi di frequenza in Didattica a Distanza o in “presenza” siano ricorsi in otto diversi capoluoghi italiani.

Scuola dell’infanzia (giorni teorici previsti e giorni effettivi)

Milano (145 – 135)

Roma (145 – 134)

Napoli (134 – 84)

Bari (144 – 66)

Reggio Calabria (134 – 123)

Torino (141 – 128)

Palermo (144 – 139)

Firenze (143 – 143)

Scuola primaria

Milano (145 – 124)

Roma (145 – 134)

Napoli (134 – 67)

Bari (144 – 58)

Reggio Calabria (134 – 103)

Torino (141 – 128)

Palermo (144 – 135)

Firenze (143 – 143)

Scuola secondaria di I grado

Milano (145 – 116)

Roma (145 – 134)

Napoli (134 – 49)

Bari (144 – 58)

Reggio Calabria (134 – 83)

Torino (141 – 97)

Palermo (144 – 122)

Firenze (143 – 129)

Scuola secondaria di II grado

Milano (145 – 71)

Roma (145 – 97)

Napoli (134 – 31)

Bari (144 – 40)

Reggio Calabria (134 – 45)

Torino (141 – 61)

Palermo (144 – 73)

Firenze (143 – 98)