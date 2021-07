Covid, obbligo vaccinale per docenti e Ata con coperture inferiori al 93%: 10 giorni di tempo per decidere Di

Il governo è al lavoro per la definizione del Decreto Covid. Saranno una Cabina di regia e un Consiglio dei ministri particolarmente infuocati con posizioni contrapposte su tutti i temi.

Per quanto riguarda il Green Pass, l’idea è di una doppia soluzione. Il primo Green Pass sarabbe valido da inizio agosto per tutti gli eventi non essenziali. Il secondo, da settembre, esteso ai trasporti. Quanto all’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, si deciderà entro dieci giorni, secondo quanto segnala La Repubblica. In tempo per capire se sarà raggiunta la soglia del 93% di immunizzati e soprattutto se alcune regioni ridurranno l’attuale quota di 30-35% di non vaccinati.

Venerdì nessuna regione finirà in giallo, anche se almeno quattro avranno un’incidenza sopra i 50 casi settimanali per 100 mila abitanti (Sardegna e Sicilia hanno un’incidenza piuttosto alta (rispettivamente 33.2 e 31.8), ma sono preoccupanti anche i dati del Veneto (26.7), del Lazio (24) e della Campania (21.7). Diventeranno fondamentali i ricoveri. Per il ministero vanno fissati limiti di occupazione dei letti sotto i quali si resta comunque in bianco anche con incidenza da giallo. Sarebbero il 5% per le terapie intensive e il 10% per i reparti medici, ma le Regioni vorrebbero raddoppiare i valori.

Secondo il Corriere della Sera, invece, il governo valuta la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre. La presenza delle varianti che potrebbe segnare anche l’avvio della scuola e le elezioni amministrative previste per ottobre potrebbe convincere sull’opportunità di arrivare alla fine dell’anno.

I numeri della vaccinazione per docenti e Ata

Sono ancora oltre 221mila i componenti del personale scolastico in Italia che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid. Una cifra pari al 15,15% del totale, secondo il report settimanale del Commissariato all’emergenza.

Nell’ultima settimana hanno ricevuto l’inoculazione meno di 2mila tra docenti e ausiliari. L’85% del personale ha ricevuto la prima dose mentre è totalmente immunizzato il 78,20%. In Sicilia quasi uno su due non ha ricevuto nemmeno una dose (60.540, il 43,24%), in Calabria il 31,95%, in Liguria il 34,77%, nella Provincia di Bolzano il 38,17% e in quella di Trento il 23,33%.

Situazione difficile anche in Sardegna (33,34) e in Umbria (24,97), mentre le altre aree hanno tutte percentuali di personale docente e non docente in attesa sotto il 18,8% dell’Emilia-Romagna con i casi virtuosi di Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lazio e Molise che hanno rispettivamente zero (le prime due) e 144 e 15 persone non vaccinate (lo 0,12 e lo 0,19 per cento) nella categoria personale scolastico.