Covid, Lopalco: “Più casi fra il personale scolastico rispetto alla popolazione. Abbiamo fatto bene a chiudere le scuole” Di

“Abbiamo sempre sostenuto che la scuola, in piena circolazione pandemica, fosse una occasione di contagio ed il fatto che fra gli operatori scolastici si verifichino più casi rispetto al resto della popolazione ne è la prova. Siamo contenti di essere stati la prima regione non solo a promuoverne la vaccinazione, ma anche ad averla conclusa”.

Lo scrive su Facebook l’assessore regionale alla Sanità della Puglia, Pierluigi Lopalco, sostenendo che la Puglia “ha fatto bene” a sospendere le lezioni in presenza.

L’epidemiologo pubblica uno studio scientifico, “A cross-sectional and prospective cohort study of the role of schools in the SARS-CoV-2 second wave in Italy”, che “mostra con evidenza il rischio a cui sono stati esposti gli operatori scolastici durante la didattica in presenza“.

Il grafico pubblicato da Lopalco “mostra come gli operatori scolastici sono risultati positivi al virus in misura nettamente maggiore rispetto al resto della popolazione“.