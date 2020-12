Covid, le tre regioni a rischio alto secondo l’ISS

Nella settimana di monitoraggio “ si continua ad osservare nella maggior parte delle Regioni e province autonome un rischio moderato o alto con cinque regioni e province autonome a rischio basso di una epidemia non controllata e non gestibile “.

Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia.

L’incidenza di Covid-19 in Italia “rimane ancora troppo elevata e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Tale situazione non permette un allentamento delle misure adottate nelle ultime settimane e richiede addirittura un rafforzamento delle stesse in alcune aree del paese“.

Nella settimana dal 7 al 13 dicembre “si osserva per la prima volta un segnale di controtendenza nella trasmissibilità” di Covid-19 “rispetto alla settimana precedente nell’intero Paese, con il ritorno di tre Regioni ad una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2: Lazio, Lombardia e Veneto.

“Questo – ricorda il report – si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un nuovo aumento nel numero di casi in alcuni Paesi come Regno Unito, Olanda e Germania e una mancata diminuzione dei casi con stabilizzazione della curva epidemica in altri, per esempio in Francia e Spagna“.