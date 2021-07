Covid, in Puglia la campagna vaccinale per gli under 18 partirà dal 23 agosto Di

“A giugno, come da indicazioni del commissario Figliuolo, abbiamo aperto le vaccinazioni ai più giovani attraverso le prenotazioni pensando soprattutto ai ragazzini in partenza per una vacanza studio, ai maturandi, a chi viaggia con i genitori. Ma la vera campagna per gli under 18 partirà il 23 agosto”.

Così l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco in un’intervista a ‘La Repubblica’ parlando della campagna vaccinale per i più giovani in vista della riapertura delle scuole a settembre.

“Useremo lo stesso meccanismo già sperimentato con i maturandi: saranno gli uffici scolastici regionale e provinciali e gli istituti a inviare gli elenchi dei ragazzi da vaccinare scuola per scuola, li divideremo per intere classi e li smisteremo negli hub per zone – spiega – per i maturandi ha funzionato bene e, come si dice, schema che vince non si cambia. Da noi la campanella suonerà il 20 settembre, per questo è importante iniziare il 23 agosto: dovremo vaccinare poco più di 200 mila ragazzi, c’è tempo per fare anche buona parte dei richiami a 21 giorni”.