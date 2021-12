Covid, in Piemonte arrivano i militari per i tamponi: sono solo quattro Di

Dopo il pasticcio delle circolari, il governo, sul tema del tracciamento, è corso ai ripari chiedendo aiuto alla struttura commissariale diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

Per i tamponi, ecco 11 laboratori militari dislocati lungo il territorio nazionale. In base alle necessità i militari sono a disposizione per l’effettuazione dei tamponi, anche a domicilio. Qual è la dotazione organica per questo potenziamento? Secondo La Stampa, lo sforzo, al momento, non è esaltante.

Ad esempio in Piemonte a supporto del personale delle ASL sono arrivati 4 (quattro!) militari: 2 per l’area metropolitana di Torino e 2 per la provincia di Cuneo; oggi cominceranno a seguire i corsi di formazione, dunque non saranno nemmeno operativi nell’immediato.

Ecco i laboratori militari messi in campo dalla struttura commissariale. A Milano sono due i laboratori di biologia molecolare, al Cmo-centro ospedaliero militare e all’istituto di medicina aerospaziale. Un altro è a La Spezia nell’infermeria presidiaria. Un laboratorio a Padova al Dmml, dipartimento militare di medicina legale. Approntato un laboratorio anche ad Ancona presso il centro di selezione della Marina Militare. A Taranto nel centro ospedaliero militare. A Cagliari e a Messina presso i dipartimenti di medicina legale. Infine a Roma presso il Celio e all’Istituto di medicina aerospaziale.