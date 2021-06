Covid, il Piemonte vuole immunizzare la fascia 12-23 anni e punta sul ritorno a scuola in sicurezza Di

In Piemonte si vuole dare un colpo assestato al covid, puntando all’immunizzazione dei giovani nella fascia 12-23 anni in vista del ritorno a scuola di settembre.

“Vaccinare i giovani nella fascia di età 12-23 anni per ottenerne l’immunizzazione entro settembre, in modo da evitare il più possibile chiusure di classi e con l’apertura dell’anno scolastico: è quanto intende fare il Piemonte, in linea con le decisioni in Conferenza delle Regioni“.

Così l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, oggi in Commissione.