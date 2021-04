Covid, i colori delle regioni: quattro regioni a rischio zona rossa. Gli ultimi aggiornamenti Di

Come ormai di consueto, ecco il venerdì con i nuovi dati della Cabina di Regia da cui scaturiranno i nuovi colori delle regioni.

Escluse per decreto, fino al 30 aprile, le zone gialle, sono diverse le regioni italiane che, dopo il consueto monitoraggio settimanale del venerdì, dall’inizio della prossima settimana potrebbero passare dalla fascia rossa a quella arancione, nell’ambito delle misure per affrontare l’emergenza Covid-19

Secondo quanto raccolto Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana potrebbero passare dalla zona rossa alla zona arancione. Tre regioni, invece, dovrebbe rimanere nella zona rossa: sono Valle d’Aosta, Puglia, Campania. Ci sarebbe una new entry: la Sardegna che alla fine di febbraio era addirittura zona bianca. In bilico pure la Sicilia con Palermo già zona rossa. Per tutte le regioni in zona arancione ovvero Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Umbria e Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento dovrebbe essere confermata la stessa fascia.

REGIONI ATTUALMENTE IN ZONA ROSSA – Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta

REGIONI ATTUALMENTE IN ZONA ARANCIONE – Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto e alle Province autonome di Bolzano e Trento

Zona rossa – Ci si può muovere solo per lavoro, salute, necessità con l’autocertificazione. Consentito ritorno alla residenza, domicilio o abitazione. Bar e ristoranti chiusi, sì servizio a domicilio e asporto (fino alle 18 bar, alle 22 altri). No visite a parenti e amici, se non a persone non autosufficienti (un adulto con due minori). Chiusi cinema, teatri, palestre, piscine, centri sportivi. Sì attività motoria vicino casa e sportiva nel comune, da soli e all’aperto. Chiusi i negozi – anche parrucchieri, barbieri, centri estetici – tranne servizi essenziali

Zona arancione – Consentiti spostamenti nel comune tra le 5 e le 22, altrimenti solo per lavoro, studio, salute, necessità. Bar e ristoranti chiusi, sì servizio a domicilio senza limiti di orario e asporto (fino alle 18 i bar, fino alle 22 gli altri). Aperti i negozi, tranne nei centri commerciali in festivi e pre. Chiusi cinema, teatri, palestre, piscine. Si può praticare sport nel comune, all’aperto e da soli, o in centri sportivi all’aperto. Sì visite una volta al giorno, tra le 5 e le 22, verso una casa nel comune per 2 persone (under 14 e disabili esclusi).

Cosa cambia per la scuola

Dal 7 al 30 aprile ecco tutte le regole previste e i casi in cui possono esserci deroghe locali.

Zona rossa – Le attività didattiche dalla seconda media si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zona arancione – Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione. Dalla secondarie di secondo grado dunque in presenza dal 50 al 75%.