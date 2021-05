Covid, i colori delle regioni: l’Italia tutta gialla da lunedì 24 maggio. Notizia in aggiornamento Di

Da lunedì 24 maggio l’Italia sarà tutta in zona gialla, mentre ci sono più regioni che si apprestano entro la metà di giugno a passare in zona bianca.

Anche la Valle d’Aosta, unica regione in zona arancione, passerà in giallo. In giornata l’Istituto superiore di sanità renderà pubblici i dati del monitoraggio settimanale. Poi. dopo la cabina di regia, sarà il ministro della salute Roberto Speranza a firmare l’ordinanza.

“Con il monitoraggio Covid-19 e le conseguenti ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza egradualità”. Così il ministro Speranza su Facebook.

C’è già chi corre verso il bianco come Molise, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Liguria e Veneto, ma devono restarci per tre settimane. Quindi Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia possono passare in bianco il primo giugno, le altre il 7 giugno. Ed è verosimile che entro la fine di giugno tutta Italia possa essere bianca abbandonandio quindi le restrizioni (coprifuoco in primo luogo) tranne l’obbligatorierà delle mascherine e del distanziamento.