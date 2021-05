Covid, i colori delle regioni: dopo 5 mesi verso Italia tutta gialla a partire da lunedì. A rischio arancione solo la Valle d’Aosta Di

Dopo 5 mesi, da lunedì l’Italia dovrebbe intanto tornare tutta gialla: oggi il monitoraggio dell’Iss che determina i cambi di colore. Revisione delle misure attesa nel Consiglio dei Ministri previsto per mercoledì. Tra una settimana poi i nuovi parametri.

Con il passaggio di Sicilia e Sardegna in fascia gialla, l’unica area in arancione potrebbe rimanere la Valle d’Aosta. ma il governatore Lavevaz in una lettera al ministro Speranza ha chiesto l’alleggerimento delle misure, citando i dati in miglioramento nella regione.

Il monitoraggio del 14 maggio certificherà infine le prime regioni con numeri in regola (meno di 50 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti) per ambire alla zona bianca senza restrizioni (a parte mascherina e distanziamento). In pole al momento ci sono Molise (41), Sardegna (41) e Friuli Venezia Giulia (44).

Il passaggio comunque non potrebbe avvenire, nella migliore delle ipotesi, prima di fine mese. In base alla normativa attuale, infatti, sono necessari tre monitoraggi consecutivi con incidenza inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (oltre a un Rt sotto 1 e un livello di rischio basso).

I dati settimanali che saranno validati dalla cabina di regia nelle prossime ore confermano il progressivo anche se lento miglioramento della situazione epidemiologica, con l’Rt a livello nazionale che rimane stabile (tra 0,8 e 0,9) e un calo in tutte le regioni dell’incidenza e dei ricoveri, sia nelle terapie intensive che nei reparti ordinari.

La situazione attuale

Da lunedì 10 maggio nessuna regione si trova in zona rossa e l’Italia si è rimpita di giallo con tre macchie arancione. In zona gialla ci sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria,Veneto e per la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento. In zona arancione rientrano Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta.

