Covid, Gismondo: “Nuove misure per la scuola assolutamente illogiche” Di

“Assolutamente illogico tutto quello che è stato fatto con le attuali misure sulla scuola”. Tranchant il commento della microbiologa Maria Rita Gismondo sulle disposizioni in vigore da oggi, sulle quali sì è espresso in modo critico l’ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, Agostino Miozzo.

“Mi sembra che sia necessaria una laurea in Filosofia della scienza per comprendere e applicare” le misure, ha dichiarato. E in merito alle proteste degli studenti, ha aggiunto, “se avessi 50 anni di meno scenderei in piazza anch’io”.