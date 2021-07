Covid, Figliuolo: “Procedere spediti con vaccinazione adolescenti per riaprire scuole senza limitazioni” Di

“Oggi sono particolarmente contento perché ci stiamo avvicinando al traguardo delle 56 milioni di somministrazioni, considerate che oltre il 62% della popolazione vaccinabile ha avuto la prima dose e oltre il 41% ha ricevuto la doppia dose o la dose unica”.

Così il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo intervenendo a una trasmissione su Primocanale organizzata da Regione Liguria e Alisa in occasione dell’open night vaccinale.

Poi aggiunge: “Ritengo che una volta messi in sicurezza gli over 50 si debba andare spediti anche suoi giovani dai 12 ai 19 anni in modo tale da riaprire le scuole senza limitazioni. Adesso dobbiamo intercettare bene gli over 60 e gli over 50, proprio alla luce delle varianti, ad esempio la variante Delta, la cosiddetta variante indiana, che è molto contagiosa”.