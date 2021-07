Covid, effetto Draghi sulle vaccinazioni: boom di prenotazioni in Piemonte, Lazio, Veneto, Puglia e Lombardia Di

In Piemonte è già visibile un “effetto Draghi” legato al Green Pass. A poche ore dalle decisioni del Governo in materia, “le prenotazioni per le vaccinazioni contro il Covid-19 sono raddoppiate”. Lo ha detto il governatore Alberto Cirio, a margine di un appuntamento in Regione.

“Le decisioni di ieri del Governo – ha sottolineato Cirio – hanno avuto in Piemonte l’effetto di raddoppiare le richieste per le vaccinazioni: ogni ora sul nostro portale registriamo il doppio delle adesioni rispetto alle media dei giorni precedenti”.

Da lunedì prossimo i ragazzi in età scolare potranno essere vaccinati contro il Covid-19 presentandosi in qualunque hub vaccinale senza prenotazione. “Domenica – ha detto Cirio – verrà il generale Figliuolo a Sestriere, e lunedì sarà a Torino per la presentazione del nostro Piano Scuola Sicura. Anticipo che a tutti i ragazzi appartenenti alla fascia di età 12-19 sarà data la possibilità di essere vaccinati senza prenotazione”.

Stessa situazione anche nel Lazio: “Dall’annuncio di ieri, da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi in merito al Green Pass abbiamo avuto oltre 38mila nuove prenotazioni per i vaccini, una spinta importante in una regione come il Lazio che oggi ha superato le 6,5 milioni di dosi somministrazioni e in cui il 62% della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale”. Così l’assessore alla sanità, Alessio D’Amato.

Anche nel Veneto si registra un boom: “Per vaccinarsi, dalle telefonate ricevute dai call center, registriamo un assalto alla diligenza”. Così Luca Zaia, presidente della Regone. “Le forniture restano costanti – ha aggiunto – ma il nostro ‘tran tran’ sul livello vaccinale ha visto un impennarsi delle richieste”.

Così anche in Puglia: “Ho fatto una verifica questa mattina e in tutte le Asl pugliesi”, dopo l’annuncio dell’obbligo del Green pass “abbiamo assistito ad un incremento delle richieste di prenotazione” dei vaccini anti Covid. Così l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Secondo i dati dell’Asl si viaggia al momento attorno ad un +10%. Anche se – dicono fonti sanitarie – bisognerà attendere qualche giorno per valutare con maggiore precisione l’effetto Green Pass.

Anche in Lombardia rialzo delle prenotazioni: ieri, infatti, circa 49mila cittadini si sono prenotati per la vaccinazione sul portale di Poste Italiane e Regione. Ben 30mila in più rispetto a mercoledi’ 21 luglio, quando le prenotazioni furono 28.368. In realtà, dopo una prima parte del mese di luglio in cui le prenotazioni raramente avevano superato quota 15mila, da lunedì 19 – guarda caso proprio da quando si è fatta largo l’ipotesi del Green Pass – sono stabilmente sopra i 20mila.