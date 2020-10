Covid e spazi, al liceo Manzoni di Milano ci si iscrive solo con il 9 di media Di

Per poter essere ammessi al liceo Manzoni di Milano, una delle scuole più blasonate della città, occorrerà avere la media del nove a causa del Covid.

“Sarà data precedenza agli studenti che in seconda media avranno ottenuto una media del 10 o del 9 in italiano, matematica e inglese”: si legge nella delibera.

Per quanto riguarda invece il criterio territoriale, sarà data precedenza a chi vive in zona 1 (il centro), quella in cui si trova la scuola, e poi a seguire nelle altre.

Il prossimo anno scolastico si prevede di formare solo 8 prime, quindi il Consiglio di Istituto ha deciso la nuova norma con 15 voti a favore e 4 contrari.

Contro questa decisione stamattina – ultimo giorno di scuola in presenza in Lombardia – gli studenti del collettivo Manzoni hanno organizzato un picchetto informativo e di protesta all’entrata del Liceo.

“Troviamo inammissibile – hanno spiegato – che una scuola PUBBLICA, che dovrebbe essere accessibile a tutti e a tutte, ponga così spudoratamente un limite alle iscrizioni. Non vogliamo una scuola elitaria”.