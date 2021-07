Covid, De Luca annuncia: “Da fine agosto campagna di vaccinazione di massa per gli studenti adolescenti” Di

Dall’ultima settimana di agosto a tutto il mese di settembre si svolgerà in Campania “una campagna vaccinale di massa” per la popolazione studentesca tra i 12 e i 18 anni. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi a Giffoni Valle Piana (Salerno) per l’inaugurazione dell’edizione 2021 del festival, parlando della riapertura delle scuole a settembre.

“Riaprire tutte le scuole in presenza – ha spiegato De Luca – è uno degli obiettivi dei prossimi due mesi. Abbiamo fatto il primo passo, quello fondamentale: abbiamo vaccinato con due dosi tutto il personale scolastico docente e non docente, siamo la prima regione d’Italia ad aver immunizzato con due dosi tutto il personale scolastico. Per quanto riguarda i giovani, su 530mila giovani della fascia d’età 12-18 anni si sono iscritti in 220mila, su questo 220mila abbiamo un 75% di ragazzi che hanno già fatto la prima dose”.

Poi aggiunge: “Dobbiamo completare la vaccinazione anche per questa fascia d’età utilizzando questi 10 giorni di luglio, qualche giorno di agosto ma poi preparandoci a una campagna vaccinale di massa dall’ultima settimana di agosto a tutto settembre. Questa è la precondizione per mandare a scuola tutte le ragazze e i ragazzi, altrimenti il rischio è continuare ad avere didattica a distanza”, ha concluso De Luca.