Covid, da martedì 30 marzo nel Lazio tornano in presenza 470mila alunni Di

“Nel Lazio sono 470.761 i bambini e gli studenti dalle scuole dell’infanzia fino alle medie che, a partire da martedì 30 marzo e fino all’inizio delle vacanze di Pasqua, torneranno in classe. Lo prevede l’ordinanza della Regione Lazio firmata ieri in linea con le indicazioni nazionali”.

Lo chiarisce in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.

“A continuare con la didattica a distanza saranno invece 252.012 studentesse e studenti delle scuole superiori (secondo grado), fermo restando che, per studenti con disabilità, fragilità o che partecipano a laboratori, gli istituti dovranno continuare a prevedere per loro le attività in presenza. Tali indicazioni sono valide su tutto il territorio regionale, salvo diversi provvedimenti emanati da singoli comuni”.

“Terminate le vacanze di Pasqua, e dunque dal 7 aprile, si prevede un rientro in classe per tutti gli studenti di ordine e grado. Nel caso specifico degli istituti di secondo ciclo (superiori), delle Istituzioni Formative, questi dovranno continuare a adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività, assicurando almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento la didattica in presenza. In altre parole – spiega l’assessore – , le attività torneranno a essere organizzate come lo erano prima dell’entrata del Lazio nella zona rossa”.