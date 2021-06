Covid, da lunedì 7 giugno altre quattro regioni in zona bianca Di

Da lunedì 7 giugno passano in zona bianca, quella con le minori restrizioni anti Covid, anche Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. Il resto dell’Italia rimane in giallo.

Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Speranza firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da lunedì. Le quattro regioni si aggiungono ad altre tre che sono entrate in zona bianca il 31 maggio: Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia.

Il 7 giugno è anche il giorno in cui il coprifuoco verrà spostato a mezzanotte. Questo varrà solo nelle regioni gialle, perché in quelle bianche il divieto di circolazione notturno decade.