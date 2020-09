Covid-19, Speranza: “Passi in avanti sui test rapidi a scuola” Di

Sui test diagnostici per Covid-19 “sono stati fatti numerosi passi in avanti: abbiamo ormai numeri importanti sui test antigenici rapidi, che abbiamo usato negli aeroporti e penso possano essere estesi anche ad altri ambiti, come le scuole. E siamo in attesa della validazione dei test salivari”.

Lo ha ricordato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato, rispondendo alle domande dei senatori sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund.

Su questo fronte, “abbiamo molte più armi di quante ne avevamo a marzo e aprile, fra qualche mese ne avremo ancora di più” ma sempre, precisa, “validate dalla scienza”.