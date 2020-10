Vertice maggioranza, rischiano di chiudere anche le medie. M5S e Italia Viva sono per apertura. Possibili decisioni dalle Regioni Di

Ore decisive per la scuola. In corso, come già anticipato nel pomeriggio dalla nostra redazione, un incontro a Palazzo Chigi tra i capi delegazione della maggioranza, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina e il capo del governo, Giuseppe Conte. La riunione, secondo indiscrezioni, sarebbe stato chiesto dalla titolare del dicastero di Viale Trastevere.

Sul tavolo, il dilemma che complica la vita dell’esecutivo: come gestire la scelta di non chiudere le scuole elementari e medie, ma nello stesso garantire ai governatori la possibilità di decretare la didattica a distanza.

Un punto sulle diverse situazioni nel Paese, dunque, ma con una base di partenza precisa: per la ministra, le scuole vanno tenute aperte, come del resto in Francia e in Germania, entrate in lockdown ma fatta salva la possibilità per i ragazzi di restare sui banchi.

Una linea condivisa dai 5 Stelle –“è l’ultima cosa che il governo deve chiudere”, ripete Alfonso Bonafede agli alleati di governo – e anche da Italia Viva, da sempre per le scuole aperte. “I nostri ragazzi, tutti, hanno bisogno della scuola in presenza”, ha detto anche oggi Teresa Bellanova, ma non tutta la maggioranza è così categorica alla luce dei dati sul contagio.

Scuola aperta che, però, si scontra con i numeri di alcune Regioni. Infatti, nel pomeriggio circolano voci sulla possibile didattica a distanza anche per le medie, almeno per le Regioni con Rt più elevato.

Possibile che dal vertice non venga fuori una decisione conclusiva, dato che ci sarebbe una spaccatura tra parte del PD che è posizionata su una linea più rigorista e M5S con IV che punta a mantenere le scuole aperte.

La decisione di intervenire sull’apertura o chiusura delle scuole medie, alla fine, potrebbe essere demandata ancora una volta alle Regioni, in una logica di lockdown a macchia di leopardo sulla base dell’andamento epidemiologico differenziato.

Ad avvalorare questa ipotesi la decisione dell’Umbria, che nella giornata di oggi ha chiuso sia le scuole secondarie di II che di I grado.

Dal confronto in corso, a quanto viene riferito, non sono attese decisioni. Resterebbe la linea fin qui seguita dal governo con la possibilità per le Regioni di ulteriori restrizioni, comprese le scuole, come stabilito dal Dcpm. Una possibilità già ‘utilizzata’ dalla Puglia e dalla Campania, che oggi ha deciso una ulteriore stretta sulle scuole dell’infanzia.

La linea della ministra Azzolina non coincide con quella più rigorista del ministro della Salute, Roberto Speranza. La

fotografia settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità di oggi è drammatica: 11 regioni a rischio (con Lombardia e Piemonte che oltrepassano la soglia del Rt2) e uno scenario in evoluzione verso il 4, quello peggiore. Un allarme ovviamente recepito dal ministro della Salute, ma anche dal Partito Democratico.

“La Azzolina vuole tenere aperte le scuole a prescindere – segnala l’ADNKronos- ma l’Rt di alcune regioni, alla fine, prenderà il sopravvento. Difficile non prendere una decisione di buon senso se gli ospedali vanno in sofferenza”.

Ma per i 5 Stelle, “è giusto che i governatori si assumano le loro responsabilità”.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

I dati del monitoraggio ISS dal 19 al 25 ottobre 2020