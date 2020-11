Covid-19, in Trentino 18 nuovi casi in ambito scolastico: già 163 classi in quarantena Di

18 nuovi casi di contagio in Trentino sul fronte della scuola: la ricostruzione dei contatti di ciascuno di loro determinerà l’isolamento o meno delle rispettive classi (ieri in quarantena ce n’erano 163). I dati sono stati resi noti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

In totale sono 234 i nuovi casi positivi su 3.043 tamponi analizzati. Sempre alto. invece. il numero dei contagi fra gli over 70: il rapporto oggi indica 89 casi nuovi. Aumentano i positivi domiciliati nelle case di riposo: sono ora 322 (+23). Sul fronte delle guarigioni, oggi se ne registrano 210, per un totale da marzo che arriva a 10.628.