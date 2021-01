Covid-19, il bollettino di giovedì 7 gennaio: 18.020 casi con 414 morti. Tasso di positività in aumento Di

Ecco i dati, resi noti dal Ministero della Salute, in merito ai contagi da Covid-19 riscontrati in Italia nelle uitime 24 ore. 18.020 casi con 121.275 tamponi. 414 i morti, mentre i guariti sono 15.659. 16 gli ingressi in terapia intensiva, mentre i ricoveri sono aumentati di 117 unità. Il tasso di positività risale al 14,8%, tre punti e mezzo in più di mercoledì quando era all’11,3%.

Per quanto riguarda l’aumento dei contagi più significanti nelle singole regioni, si registrano 3.596 nuovi casi in Veneto, 2.799 in Lombardia e 2.228 in Emilia Romagna.