Covid-19, da oggi nessuna regione è in zona rossa, ma i contagi e i morti sono ancora tanti

Dal 13 dicembre nessun territorio in Italia è più considerato ad alto rischio di contagi da Coronavirus. L’Abruzzo è l’ultimo a passare all’area arancione, mentre Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata diventano gialle.

Vietato perciò circolare dalle 22 alle 5 del mattino anche all’interno del proprio comune. Le eccezioni sono rappresentate da motivi di lavoro, necessità e salute e vanno documentate con l’autocertificazione. È consentito spostarsi in un’altra regione in zona gialla, mentre sono necessarie ragioni specifiche per raggiungere le altre. Vietati inoltre gli spostamenti in altre regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e vietati gli spostamenti dalle ore 22 del 31 dicembre alle ore 7 del 1 gennaio.

A scuola, didattica a distanza per le superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, elementari e medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. I bar e i ristoranti saranno aperti fino alle 18. L’asporto è consentito fino alle 22, non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio.

Si intensificano shopping e spostamenti con l’avvicinarsi del Natale, ma l’ultimo bilancio del coronavirus in Italia parla di 19.903 contagi e 649 morti.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 13 dicembre è la seguente: