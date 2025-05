Corsi sostegno Indire, Tfa sostegno, riconferma supplenti: facciamo il punto. RISPOSTE AI QUESITI Di

Saranno numerose le opportunità per conseguire il titolo di specializzazione sostegno nell’anno accademico 2024/25: i decreti n. 75 e 77 del 24 aprile 2025, riservati ai docenti con tre anni di servizio specifico per il grado richiesto e agli abilitati estero, permetteranno la formazione di circa 60.000 docenti. La proposta formativa è ulteriore rispetto a quella del percorso ordinario, TFA sostegno, che potrebbe prevedere tra i 20.00 e i 30.000 posti. Tuttavia le tempistiche diverse tra i percorsi e l’attivazione lenta e complessa creano numerose problematiche. Ne parliamo con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti. In studio Andrea Carlino.

Facciamo il punto sui corsi di sostegno promossi da Indire: a che punto siamo?

Hai detto bene: i corsi sono partiti in modo piuttosto rocambolesco. Inizialmente concordati in qualche modo con i sindacati, sono stati anticipati a lungo e infine pubblicati ufficialmente dal Ministero, anche se la loro uscita è stata preceduta da fughe di notizie. A oggi, il quadro appare ancora poco chiaro.

Si tratta di percorsi riservati a docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno, ai quali viene proposto un corso abbreviato per la specializzazione. Il problema nasce dal fatto che questi corsi vengono proposti anche a docenti che hanno già investito tempo e risorse per conseguire titoli di specializzazione all’estero, ancora in attesa di riconoscimento da parte dello Stato. Il sistema, dunque, rischia di apparire come una “sanatoria a pagamento”, che impone ulteriori costi a chi ha già speso per formarsi altrove.

I corsi, inizialmente annunciati come organizzati da Indire, si sono evoluti in tre varianti: quelli gestiti esclusivamente da Indire, quelli misti (Indire + università) e quelli solo universitari. Tuttavia, rimangono ancora dubbi sui tempi: al momento, si sta procedendo all’accreditamento delle università, e successivamente si dovranno pubblicare i bandi e ripartire i posti disponibili. Non sappiamo ancora quanti posti avranno le università, né quanti verranno assegnati a Indire.

Per i corsi che richiedono tirocinio diretto, è quasi impossibile pensare a una conclusione entro l’estate. Solo quelli senza tirocinio potrebbero forse partire prima, ma anche qui ci sono forti incertezze, poiché le università sono già impegnate con altri percorsi, come quelli abilitanti.

A che punto siamo con il decimo ciclo del TFA sostegno? È previsto anche un undicesimo ciclo?

La prassi consolidata prevede che ogni tre anni venga pubblicato un decreto triennale per stabilire l’avvio di tre cicli del TFA. In passato è accaduto così: un decreto ha autorizzato i cicli I-III, un altro i cicli IV-VI, e via dicendo. Attualmente siamo in attesa di un nuovo decreto che includa i cicli X, XI e XII.

Una volta pubblicato il decreto triennale, sarà necessario un secondo decreto specifico per il decimo ciclo, che assegnerà i posti alle università. Solo allora potranno partire i bandi di selezione. Al momento non abbiamo notizie ufficiali e, come sindacati, non siamo ancora stati contattati.

I corsisti Indire verranno inseriti nelle GPS? Con quale punteggio rispetto a chi ha il TFA sostegno?

Sì, i corsisti Indire verranno inseriti nelle GPS, poiché si tratta di una specializzazione sul sostegno valida per tutte le aree di disabilità (psicofisici, non vedenti, non udenti). Tuttavia, al momento non è possibile conoscere il punteggio che verrà attribuito, in quanto la tabella sarà resa nota solo con l’ordinanza sulle GPS.

Da alcune indiscrezioni sembra che il punteggio assegnato potrebbe essere inferiore rispetto a quello del TFA sostegno, che prevede un percorso universitario da 60 CFU e a numero chiuso. I corsi Indire, invece, potrebbero essere meno selettivi e avere un carico formativo inferiore.

Un altro elemento importante riguarda la validità europea: i percorsi gestiti solo da Indire non saranno riconosciuti fuori dall’Italia, mentre quelli erogati da università o in convenzione con Indire avranno riconoscimento anche a livello europeo.

Chi è già di ruolo con TFA estero e ha anche tre anni di servizio, può accedere ai corsi Indire?

Sì, ed è una situazione che si verificherà spesso. Alcuni docenti di ruolo, infatti, hanno ottenuto l’inserimento in GPS con un titolo estero in attesa di riconoscimento e hanno anche i tre anni di servizio. In questi casi, la norma prevede che, conseguendo il titolo con uno dei percorsi ufficiali, la loro posizione venga “sanata”.

Il consiglio, per chi si trova in questa situazione, è di iscriversi al percorso riservato a chi ha un titolo estero non ancora riconosciuto: ha un costo inferiore (900 euro contro i 1300 del percorso da triennalista), prevede 30 CFU invece di 36, e non ha numero chiuso. Se non dovessero esserci posti disponibili nelle università, sarà Indire a gestire il percorso.

È possibile iscriversi in più regioni per i corsi Indire?

No, sembra che non sarà possibile. Il decreto prevede che non si possa partecipare contemporaneamente sia come triennalista sia come docente con titolo estero, e lascia intendere che non si potrà concorrere in più regioni. È previsto però un meccanismo di redistribuzione: se un’università ha meno domande dei posti disponibili, potrà accogliere candidati da altre regioni.

C’è davvero un numero di docenti specializzati superiore a quello degli alunni con disabilità?

Sì, ma il problema non è tanto il numero assoluto, quanto la distribuzione disomogenea tra le regioni. Alcune regioni del Sud, come Sicilia e Molise, formano molti più docenti di quanti ne servano, mentre al Nord (Lombardia, Piemonte, Veneto) si registra una carenza cronica.

Il Ministero assegna il fabbisogno, ma le università, in base alla loro autonomia, possono decidere se attivare o meno i corsi e con quanti posti. Questo crea squilibri che rendono difficile soddisfare i reali bisogni territoriali. Anche se con i corsi Indire si è tentato di bilanciare meglio la distribuzione (es. 11.000 posti in Lombardia, 7.000 in Piemonte, 2.000 in Sicilia), il fatto che le lezioni siano online potrebbe favorire ancora una volta una concentrazione nelle regioni meridionali, con docenti disposti a spostarsi per sostenere gli esami in presenza.

I docenti di sostegno indicati dalle famiglie avranno priorità nelle GPS? Come funziona la procedura prevista dal decreto?

Negli ultimi anni, il sistema scolastico si è complicato notevolmente anche a causa di norme che, secondo noi, sono discutibili sul piano costituzionale. Una di queste è quella che prevede la continuità del docente di sostegno su richiesta delle famiglie dell’alunno con disabilità. Non si tratta, infatti, di continuità educativa sulla classe, ma di continuità sul singolo alunno, e questo può creare disparità.

Entrando nel merito, i genitori possono chiedere la conferma del docente di sostegno entro il 31 maggio. Il dirigente scolastico valuta la richiesta e, se la ritiene opportuna, può confermare il docente anche per l’anno successivo, ma solo se il docente ha un contratto al 30 giugno o al 31 agosto. Non è possibile richiedere la conferma per docenti in assegnazione provvisoria, in utilizzazione o con supplenze brevi.

Il docente, se d’accordo, dovrà inserire la scuola nelle 150 preferenze e indicare se accetta o meno la precedenza. Gli Uffici Scolastici Provinciali, prima del 31 agosto, faranno una simulazione per verificare se il docente indicato risulterebbe destinatario di quella cattedra anche in base alle sue preferenze e al punteggio. Se sì, la cattedra gli verrà assegnata; altrimenti, si procederà con l’assegnazione ordinaria.

Questo sistema, tuttavia, si applica solo alla prima assegnazione e alle cattedre (o spezzoni) disponibili prima del 31 agosto, dopo le operazioni di mobilità e assegnazioni provvisorie. La maggior parte delle disponibilità, però, emerge dopo questa data. Inoltre, ci sono casi in cui un docente lavora su due scuole o due classi con spezzoni diversi: se una sola famiglia richiede la conferma, il docente potrà mantenere solo quelle ore, perdendo l’altra parte del servizio.

È un meccanismo complesso e rischia di creare confusione e disagi, soprattutto ai genitori che si vedranno negata la possibilità di confermare insegnanti stimati, solo perché legati a incarichi brevi o assegnazioni provvisorie. Per questo, molte sigle sindacali, tra cui la CGIL, hanno già avviato ricorsi contro questa norma.

Come funziona l’attribuzione delle supplenze nella prima fascia sostegno? Sono previste ancora le sottofasce A, B, C, D?

Nelle GPS, le sottofasce A, B, C e D non sono più previste. Resta la distinzione tra prima e seconda fascia. Tuttavia, nell’anno intermedio come quello in corso, alla prima fascia si aggiungono in coda coloro che si sono appena specializzati o che, pur avendo già la specializzazione, non si erano iscritti l’anno precedente. La priorità verrà data a chi era già presente in prima fascia, poi ai nuovi iscritti in coda.

Ci saranno assunzioni da prima fascia sostegno nell’anno scolastico 2025/26?

Sì, l’articolo 59 è stato confermato anche per quest’anno, sebbene non ci si aspetti numeri elevati come negli anni passati. Le maggiori disponibilità si registreranno per l’infanzia e la primaria, soprattutto al Nord. Per la secondaria, le disponibilità saranno più contenute.

È importante ricordare che prima devono essere immessi in ruolo i vincitori dei concorsi PNRR (uno e due). Il concorso PNRR 1 è in fase conclusiva, mentre il secondo è ancora in corso. I posti per i vincitori andranno accantonati.

Dopo queste operazioni, si procederà con le assunzioni da GPS, e sarà confermata anche la cosiddetta “mini call veloce”, che permette di ottenere il ruolo in un’altra regione, qualora non sia stato possibile ottenerlo nella propria.

Il pagamento dei corsi Indire potrà essere dilazionato? Si potrà utilizzare la Carta del Docente?

Sì, come avviene per i TFA e altri corsi universitari, anche per i corsi Indire è prevista la possibilità di dilazionare il pagamento. Quanto alla Carta del Docente, potrà essere utilizzata senza problemi, poiché i corsi rientrano nella formazione professionale riconosciuta. Resta però aperto il problema dei fondi legati alle sentenze vinte per il riconoscimento della Carta del Docente, che lo Stato italiano non ha ancora erogato, pur essendo stato condannato a farlo.

La norma prevede la rinuncia alla richiesta di riconoscimento del titolo estero: come va formalizzata?

Ci sono due casi:

Se la richiesta di riconoscimento era stata fatta via PEC o raccomandata, è necessario inviare una PEC di rinuncia e allegarla alla domanda per i corsi Indire. Se la richiesta era stata fatta tramite la piattaforma “Riconoscimento professione docente”, sarà possibile fare la rinuncia direttamente da lì e ottenere una ricevuta.

Attenzione: non basta rinunciare al riconoscimento. È necessario allegare anche tutta la documentazione sul titolo estero (compresi i programmi e le traduzioni ufficiali), perché il decreto attuativo richiede che il titolo corrisponda ad almeno 1.500 ore e 60 CFU.

Nel prossimo TFA ci sarà una riserva per chi ha tre anni di servizio sul sostegno?

Con ogni probabilità sì, anche se non è ancora ufficiale. Lo scorso anno, chi aveva tre anni di servizio ha avuto accesso con riserva di posti e quasi tutti sono riusciti ad accedervi. Tuttavia, per chi ha i requisiti, si consiglia prima di tentare l’iscrizione ai corsi Indire: costano meno (900 o 1.300 euro contro i 3.700 del TFA ordinario) e richiedono un numero inferiore di CFU. Se non si riesce a rientrare, si potrà comunque provare con il TFA.

I 180 giorni di servizio devono essere consecutivi?

No, non devono essere consecutivi. Si richiede semplicemente che, all’interno dello stesso anno scolastico, si raggiungano almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi. In alternativa, il requisito si considera soddisfatto se si è lavorato dal 1° febbraio fino agli scrutini (per primaria e secondaria) o fino al 30 giugno (per l’infanzia).

Chi sta concludendo un percorso abilitante può iscriversi anche a un corso Indire?

Non è ancora chiaro. Nei precedenti anni, era stata rilasciata una nota che autorizzava la contemporanea frequenza di due corsi a frequenza obbligatoria. Tuttavia, per i corsi Indire non esiste ancora alcuna norma o chiarimento ufficiale in merito. È una richiesta già avanzata dai sindacati e il Ministero, in passato, si è mostrato disponibile, ma al momento non si può dare una conferma definitiva.

I laboratori nei corsi Indire si svolgono online o in presenza?

I laboratori si svolgono in modalità sincrona online, ovvero in diretta, non in presenza. Non è prevista la modalità asincrona per i laboratori (registrazioni). È possibile fare assenze, ma non devono superare il 10% per ciascuna attività formativa. Invece, gli esami relativi ai laboratori, alle singole materie e l’esame finale saranno in presenza. Ad esempio, un docente della Sardegna che si iscrive a un corso gestito in Veneto dovrà recarsi fisicamente nella sede dell’università per sostenere gli esami

È possibile frequentare un corso Indire nello stesso anno accademico di un percorso abilitante ex articolo 13?

Sì, a determinate condizioni. La frequenza contemporanea di due percorsi obbligatori non è ammessa, come da regolamento universitario. Tuttavia, se il corso ex articolo 13 (30 CFU) è stato già concluso, nulla vieta l’iscrizione a un corso Indire nello stesso anno accademico, specialmente se si tratta di un altro percorso da 30 CFU, ad esempio per i triennalisti sul sostegno. Non essendo contemporanei, non vi è incompatibilità.

Chi ha ottenuto il TFA estero a dicembre 2024 può partecipare ai corsi Indire?

In linea di principio no, perché i corsi Indire sono destinati a coloro che hanno richiesto il riconoscimento del titolo entro febbraio 2024, e per i quali siano decorsi i 120 giorni entro giugno 2024. Tuttavia, il decreto attuativo prevede un’eccezione per chi ha intrapreso un ricorso specifico sui tempi del riconoscimento. È una delle questioni ancora poco chiare e su cui si attendono FAQ ministeriali.

Quando inizieranno presumibilmente le lezioni dei corsi Indire? È possibile che includano il periodo estivo?

Difficile dirlo con certezza. Se il percorso prevede tirocinio diretto, è altamente improbabile che si riesca a iniziare e concludere in estate, dato che il tirocinio può svolgersi solo durante l’anno scolastico. Per i percorsi senza tirocinio, si potrebbe partire con alcune lezioni a luglio, ma è più realistico ipotizzare un avvio a settembre. Molto dipenderà dalla rapidità delle procedure e dalla pubblicazione dei bandi.

Cosa succede se il contratto termina il 7 giugno e poi viene fatto un nuovo contratto per gli scrutini? Crea problemi per il riconoscimento dell’annualità?

No, non dovrebbe creare problemi. In questi casi, i giudici hanno spesso riconosciuto la validità del servizio, interpretando correttamente la norma che prevede la continuità del servizio dal 1° febbraio fino agli scrutini. Anche se il contratto è tecnicamente interrotto tra il 7 e il 9 giugno, l’attività è comunque considerata continua. In caso di dubbi o contestazioni, si può fare ricorso oppure chiedere al dirigente scolastico di anticipare o posticipare gli scrutini per garantire la copertura contrattuale.

Come viene stilata la graduatoria se ci sono più richieste di posti rispetto alla disponibilità?

La graduatoria è determinata in base agli anni di servizio sul sostegno svolti negli ultimi cinque anni, nello stesso ordine o grado per cui si richiede l’accesso. In ordine decrescente:

Docenti con 5 anni di servizio; Docenti con 4 anni; Docenti con 3 anni.

A parità di anni, prevale il candidato più giovane. In caso di esclusione, si potrà cercare disponibilità in altre università dove le richieste sono inferiori ai posti disponibili.

I tre anni di servizio devono essere svolti nello stesso grado?

Sì, non è possibile, ad esempio, usare tre anni di servizio nella scuola dell’infanzia per accedere alla specializzazione sul sostegno nella primaria. La corrispondenza tra ordine di scuola e specializzazione è obbligatoria.

Chi ha già superato i tre anni può far valere anni aggiuntivi per avere maggiore priorità?

Sì, ma verranno considerati solo gli ultimi cinque anni. Chi ha maturato cinque anni di servizio sul sostegno nello stesso grado sarà prioritario rispetto a chi ne ha tre o quattro.

Chi ha la laurea in Psicologia ma ha svolto tre anni di servizio sul sostegno nella primaria può specializzarsi?

No, non ha titolo di accesso per insegnare nella scuola primaria. L’accesso alla specializzazione è consentito solo a chi ha titolo valido per l’insegnamento in quel grado di istruzione. Aver prestato servizio senza titolo non consente l’accesso alla specializzazione.

È possibile essere bocciati all’esame finale dei corsi Indire?

Sì, ma solo in casi estremi. L’esame finale consiste nella discussione di un elaborato scritto preparato a casa dal corsista. Serve comunque un minimo di serietà e impegno. Meglio evitare l’uso dell’intelligenza artificiale: è importante che l’elaborato sia autentico e coerente con il percorso svolto.

Tutti i triennalisti verranno ammessi ai corsi Indire?

No, perché il numero di posti è limitato. Per i triennalisti, i posti disponibili a livello nazionale sono 52.622. I posti sono distribuiti per regione. Ad esempio, in Lombardia ci sono 5.784 posti per la scuola primaria. Chi non rientra nei limiti potrà eventualmente presentarsi in un’altra regione o ateneo con posti disponibili.

Per i titolari di titolo estero, invece, l’accesso è garantito, con un numero massimo definito per ogni università. Se non si trova posto in un ateneo, si verrà dirottati su Indire.

