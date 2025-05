Corsi per docenti sull’Intelligenza artificiale e sulla Sicurezza informatica: iscrizioni fino al 16 maggio. NOTA MIM Di

In occasione del Forum per l’occupazione e i diritti sociali promosso dalla Commissione Europea, la Cisco Networking Academy ha annunciato il proprio impegno a formare entro il 2030 circa 1,5 milioni di cittadini europei, dotandoli di competenze digitali essenziali. Il progetto si inserisce nel più ampio quadro degli obiettivi del Decennio Digitale 2030, promossi dall’UE per promuovere l’inclusione digitale.

La Cisco Networking Academy offre percorsi formativi gratuiti rivolti al personale docente delle scuole secondarie di secondo grado. I corsi sono disponibili attraverso la piattaforma ministeriale SOFIA e mirano a rafforzare la conoscenza su temi di rilevanza strategica per l’insegnamento e la cittadinanza digitale.

I contenuti riguardano:

la consapevolezza digitale;

la sicurezza informatica;

l’intelligenza artificiale;

la scienza dei dati;

l’Internet delle Cose (IoT).

Per agevolare l’integrazione dei moduli nei percorsi scolastici nazionali, i materiali saranno resi disponibili in diverse lingue europee.

Calendario

I percorsi formativi proposti sono:

Introduzione all’Intelligenza Artificiale e alla Scienza dei Dati

ID iniziativa formativa: 98599

98599 Periodo di iscrizione: dal 1° aprile al 16 maggio 2025

dal 1° aprile al 16 maggio 2025 Date e orari del corso: martedì 20 maggio 2025, dalle 18:00 alle 20:00; martedì 27 maggio 2025, dalle 18:00 alle 20:00;



Sicurezza Informatica