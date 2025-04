Corsi Abilitanti 30 CFU online attivi! Esami entro il 30 Giugno

(per consentire l’accesso alle Graduatorie aggiuntive d’Istituto)!

SOLO per docenti già abilitati su materia o sul sostegno

(ex art.13 DPCM 4 agosto 2023)

Il Ministero ha autorizzato le Università all’attivazione dei Corsi 30 CFU in modalità interamente online.

Destinatari:

Docenti Specializzati sul sostegno; Docenti abilitati in una qualsiasi classe di concorso: dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria.

I suddetti docenti potranno richiedere:

a) abilitazione in una qualsiasi classe di concorso (purché in possesso di titolo valido);

ciò al fine di:

a) inserirsi nelle graduatorie come docenti abilitati;

b) richiedere la mobilità o l’assegnazione provvisoria anche in altro grado di istruzione;

Corsi attualmente attivi:

Edizione Attiva 2024/2025

Lezioni: on-line in modalità sincrona

Calendario Corsi Abilitanti 30 CFU (ex art.13 DPCM 4 agosto 2023): le lezioni in modalità digitale si terranno nella primavera del 2025. I corsisti potranno scegliere i calendari per la frequenza della lezioni online.

Termine Lezioni ed esami finali:

Le lezioni si concluderanno entro la fine della primavera e gli esami avranno luogo subito dopo.

Sedi Esami finali:

Agrigento, Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caserta/Cassino, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Firenze, Foggia, Genova, Grosseto, Lecce, Matera, Mazara del Vallo (TP), Messina, Milano, Napoli, Novara/Alessandria, Nuoro/Sassari, Padova/Venezia, Palermo, Perugia/Terni, Pescara, Pisa, Reggio di Calabria, Roma, Sciacca, Torino, Udine, Verona, Vibo Valentia e Vittoria (RG).

Struttura Corso: 180 ore di lezioni suddiviso in due Attività Formative di 90 ore cadauno Per ciascuna attività formativa sarà consentita l’assenza ad un numero massimo di 4 lezioni o 27 ore complessive.

1 CFU corrisponde a n. 6 ore di attività formativa di cui è responsabile il Docente.

Ammissione alla prova finale: si è ammessi se non si supera il limite massimo di assenze.

Prova finale

Prova scritta: consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, afferenti alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione

Lezione simulata – durata MAX di 45 min.: consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Costi (*)

I costi dei corsi variano da € 1.500 ad € 1.780 + 16 (marca da bollo) rateizzabili in n. 3 versamenti.

(*) come previsto dal DPCM 4 Agosto 2023 per accedere alla prova finale é previsto un versamento di € 150 (Centocinquanta/00).

E-mail: [email protected]