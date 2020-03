Coronavirus, web staffetta di raccolta fondi per gli ospedali piemontesi

La regione Piemonte darà vita il 18 marzo a una staffetta social per raccogliere fondi a favore degli ospedali piemontesi.

Lo ha comunicato l’Ente con un articolo a firma di Gianni Gennaro sul sito dedicato alle attività della Giunta regionale.

L’iniziativa è stata battezzata “Webathon X il Piemonte”. Si tratta di una vera e propria maratona web lunga 12 ore, animata da più di 40 personaggi famosi.

“Sarà una diretta social no stop – si legge sul sito – che per la prima volta vedrà il web trasformarsi in una vera televisione interattiva per arrivare in modo capillare nelle case di tutti gli italiani.

Dalle ore 12 e fino alle ore 24 di mercoledì 18 marzo volti noti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, della letteratura, dell’imprenditoria si alterneranno in una vera e propria staffetta social per una sola causa: trovare risorse per sostenere gli ospedali del Piemonte, il personale sanitario e acquistare nuovi dispositivi medici necessari ad affrontare l’emergenza Coronavirus”.