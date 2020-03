Coronavirus, tutte le norme in vigore: dai decreti, al Ministero istruzione. Dall’Inps, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’agenzia delle entrate

Pagina aggiornata al 10 marzo 2010 ore 08.00 – Con l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, quello sofferto che pone l’Italia, primo paese occidentale e secondo al mondo, dopo la Cina, in una sorta di quarantena, crescono e si moltiplicano le norme di rango primario, e non solo quelle, tese a dare risposte, veloci e energiche, al dilagare dell’epidemia Covid – 10, anche in Italia. Evoluzione che, ne siamo tutti consapevoli, purtroppo non viaggia sullo stesso binario di quello relativo alle assunzioni di responsabilità e ai comportamenti civici da parte di alcuni, purtroppo non pochi cittadini.

Specie, e lo si dice a malincuore, dei giovani e giovanissimi che sembrano sottovalutare il problema considerati i tanti servizi giornalistici tesi a narrare l’escalation di momenti di eccessiva aggregazione a quanto pare non solo notturna. Vedi, ad esempio, le feste in spiaggia, complice il sole in alcune regioni, le feste, anche private, con momenti ludici un po’ troppo irrispettosi dei sacrifici che sta facendo il Paese e l’intera umanità.

Ed è a loro che ci rivolgiamo, che si è rivolto il presidente Giuseppe Conte, ieri sera, ai genitori a cui è affidato l’importante compito educativo e formativo, insieme alla scuola (che non demorde affatto), dell’uomo e del cittadino.

I comportamenti ragionevoli (e la ragionevolezza non la determina certamente gli interessi personali di ciascuno di noi, pur importanti e tutelabili, in altre occasioni, che essi siano) sono alla base per la costruzione di una comunità, principalmente, coesa e responsabile. E mentre si riconcorrono gli italiani, nel tentativo, talvolta difficoltoso, di fare cambiare usi e abitudini, il Centro Informativa Studi Nazionale ANCL Cesare Orsini ha pubblica, solo qualche ora fa, una interessante raccolta sull’emergenza Covid – 19 (coronavirus). Si tratta di un documento che, come dichiarato dalla presidenza ha lo scopo di raccogliere organicamente i principali provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dagli altri Enti Istituzionali in relazione al c.d. Coronaviurs al fine di informare quanti sentono la necessità di approfondire le tante fonti normative che si stanno, talvolta, accavallando nel disperato tentativo di coprire ogni possibile deficienza, ritengono alcuni, di altre istituzioni.

Data la situazione di incertezza e l’elevato numero di provvedimenti emessi per fronteggiare il rischio di contagio, si proporrà, a seguire, in unico documento, tutti i principali link di riferimento, per una facile e rapida consultazione. Sottolinea ANCL che tale raccolta si riferisce al momento in cui è pubblicata e di continuare a monitorare i siti istituzionali al fine di conoscere in modo esaustivo tutte le misure emergenziali che verranno disposte nei giorni a seguire.

Congiuntamente, si fa presente che, in un messaggio diramato dalla sede principale, il n. 716 del 25 febbraio 2020, l’INPS, fornisce, alle proprie strutture presenti sull’intero territorio nazionale, le indicazioni per la gestione dei certificati medici per la quarantena obbligatoria o in autotutela preventiva adottate a seguito dell’emergenza epidemiologica Coronavirus.

Nello specifico, viene comunicato che i certificati di malattia dei lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela della malattia − che perverranno all’Istituto, − riportanti diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico V29.0, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, ecc.) non daranno luogo a visita medica di controllo (né datoriale né d’ufficio).

A tal fine, il medico dell’ufficio medico legale dovrà apporre in procedura il codice di esonero E .

Ma consultiamola questa dettagliata raccolta certi che sarà implementata e della quale ci si impegna a dare tempestiva comunicazione.

Iniziamo, naturalmente, con quelli relativi al Ministero dell’Istruzione.

MINISTERO ISTRUZIONE

Coronavirus, dal lavoro delle segreterie ai contratti dei supplenti: pubblicata nota con le indicazioni operative per le scuole

Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Internalizzazione servizi di pulizia: chiarimenti sulla presa di servizio dei lavoratori e sulla compatibilità del part time con altri rapporti di lavoro

Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina.

Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina.

Didattica a distanza: disposizioni

DECRETI D’URGENZA

Con le dichiarazioni video, altrettanto, utili, commoventi e, principalmente, attestanti il grave momento storico che sta vivendo l’Italia.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nota Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 8 marzo

Comunicato stampa Ministero dell’interno 8 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020

Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020

Decreto Del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6

Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

INAIL

Avviso INAIL 2 marzo, 2020

Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, Comma 1, L. 81/2017

Avviso INAIL 25 febbraio 2020

Coronavirus: nuove norme per lo smart working

Avviso INAIL 24 febbraio 2020

Coronavirus: prime misure delle Direzioni Inail Lombardia, Veneto e Sicilia

Avviso INAIL 26 febbraio 2020

MINISTERO DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Precisazioni in ordine all’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

Circolare Ministero della Salute 27 febbraio 2020

Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020

Circolare Ministero della Salute 25 febbraio 2020

Covid-2019 – nuove indicazioni e chiarimenti

Circolare Ministero della Salute 22 febbraio 2020

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19

Ordinanza del Ministero della Salute 21 febbraio 2020

Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico

Circolare Ministero della Salute 3 febbraio 2020

ORDINANZE REGIONALI

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza Regione Abruzzo 8 marzo 2020, n. 2

Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020

Ordinanza Regione Campania 8 marzo 2020, n. 8

Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19

Ordinanza Regione Emilia-Romagna 8 marzo 2020

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione.

Ordinanza Regione Lazio 8 marzo 2020, n. 4

Ordinanza 4/2020 – Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Ordinanza Regione Liguria 8 marzo 2020, n. 4

Ulteriori determinazione in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid – 19

Ordinanza Regione Lombardia 8 marzo 2020

Coronavirus COVID—19. Disposizioni operative. Aggiornamento a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020

Disposizioni operative Regione Piemonte 8 marzo 2020

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza Regione Puglia 8 marzo 2020

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza Regione Sardegna 8 marzo 2020, n. 4

Ordinanza contingibile e urgente

Ordinanza Regione Sicilia 8 marzo 2020, n. 4

Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza Regione Toscana 8 marzo 2020, n. 9

Misure operative della protezione civile per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza Regione Toscana 4 marzo 2020, n. 7

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza Regione Liguria 3 marzo 2020, n. 3

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza Regione Marche 3 marzo 2020, n. 3

Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza Regione Puglia 3 marzo 2020, n. 784

Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n.5/2020

Ordinanza Regione Toscana 2 marzo 2020, n. 6

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza Regione Liguria 1 marzo 2020, n. 2

Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza Regione Basilicata 27 febbraio 2020, n. 2

Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza Regione Calabria 27 febbraio 2020, n. 1

Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza Regione Abruzzo 26 febbraio 2020, n. 1

Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza Regione Lazio 26 febbraio 2020, n. 2

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Ordinanza Regione Sicilia 26 febbraio 2020, n. 2

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-2019 (corona virus). ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza Regione Molise 26 febbraio 2020, n. 2

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza Regione Marche 25 febbraio 2020, n. 1

Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19

Ordinanza Regione Campania 24 febbraio 2020, n. 1

Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019

Decreto della Regione Emilia-Romagna 24 Febbraio 2020, n.16

Ulteriori misure applicative dell’ordinanza del 23 febbraio 2020 – Riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office

Decreto della Regione Lombardia 24 febbraio 2020, n. 498

Ulteriori misure di prevenzione e sorveglianza contro la diffusione della malattia infettiva covid-19 nel territorio della regione Molise

Ordinanza Regione Molise 24 febbraio 2020, n. 1

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Integrazioni all’ordinanza del Presidente della Provincia adottata in data 22 febbraio 2020

Ordinanza Provincia autonoma di Trento 24 febbraio 2020, n. 1

Ordinanza Regione Sardegna 23 febbraio 2020, n. 2

Ordinanza Provincia Autonoma di Bolzano. 23 febbraio 2020, n. 1

Ordinanza su emergenza epidemiologica da Covid-19

Ordinanza Regione Basilicata 23 febbraio 2020, n. 1

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Ordinanza Ministero della salute e Regione Emilia-Romagna 23 febbraio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

Ordinanza Ministero della salute e Regione Friuli Venezia Giulia 23 febbraio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Ordinanza Ministero della salute e Regione Piemonte 23 febbraio 2020

Ordinanza contingiible e urgente del Ministero della Salute e della Regione del Veneto Ordinanza Ministero della salute e Regione Veneto 23 febbraio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19

Ordinanza Ministero della salute e Regione Lombardia 21 febbraio 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 3 marzo 2020

Coronavirus: immediata attuazione al decreto del Mef. Nella zona rossa sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti e cartelle di pagamento

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2020

Corona Virus: le misure adottate dall’Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate – Riscossione Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 23 febbraio 2020

INPS

Coronavirus: numeri uffici Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto

Comunicazione INPS 25 febbraio 2020

Prime misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19

Comunicazione INPS 25 febbraio 2020

NORME UTILI

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (aggiornato a gennaio 2020)

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (legge lavoro agile)

Legge 22 maggio 2017, n. 81

Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 aprile 2016, n. 95442

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148

Questa raccolta indubbiamente va incontro alle numerose esigenze dei cittadini italiani e del mondo della scuola, non dimenticandoci, mai, delle grandi responsabilità che continuiamo ad avere come cittadini e, in primis, come genitori ed educatori. Impegniamoci tenacemente per ritornare ad essere più forti, più coesi, più uniti di prima.