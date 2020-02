Coronavirus, AGGIORNAMENTO: Campania scuole aperte, occhio a fake. Decreto per assenze lavoratori e rinvio concorsi

Aumentano i casi di contagio che si concentrano in Lombardia per quel che riguarda l’emergenza Coronavirus. Elenco delle scuole in aggiornamento che hanno sospeso le attività didattiche.

Campania, scuole restano aperte

“E’ completamente destituita di fondamento la notizia diffusa attraverso i social secondo cui la Regione avrebbe deciso la chiusura delle scuole della Campania” si afferma in una nota dell’ente. “Come chiarito oggi anche in conferenza stampa, al momento nessun provvedimento straordinario è stato preso in questo senso. Si ribadisce la necessità, soprattutto in questi giorni, di attenersi alle informazioni provenienti da fonti ufficiali”

Tutela lavoratori

La tutela delle assenze dei lavoratori pubblici legate all’emergenza Coronavirus dovrebbe essere inserita in un decreto, così come le eventuali procedure di rinvio dei concorsi.

Temi affrontati, riporta l’ANSA, durante un incontro tra la Ministra della P.a, Fabiana Dadone, e i sindacati.

I numeri verdi delle Regioni

PIEMONTE: 800.333.444

VALLE D’AOSTA: 800.122.121

LOMBARDIA: 800.894.545

ALTO ADIGE: 800.751.751

VENETO: 800.462.340

FRIULI-VENEZIA GIULIA: 800.500.300

TOSCANA: 800.556.060

UMBRIA: 800.636.363

MARCHE: 800.936.677

EMILIA ROMAGNA 800033033

CAMPANIA 800909699

Prime classi virtuali in Lombardia, si studia da casa

In Lombardia, la dirigente dell’Ite Tosi di Busto Arsizio Amanda Ferrario e il collegio docenti avvieranno un sistema di classi virtuali

I docenti da domani si collegheranno online e faranno lezione normalmente agli studenti. Gli studenti assenti dovranno giustificare.

Le attività, riporta Varesenews, saranno avviate in modalità “MOOC” con classi virtuali e smart working per tutti gli studenti della scuola.

Conte sospende emanazione ordinanza Calabria

Il Premier Conte ha sospeso l’ordinanza, prossima alla stesura definitiva, con cui in Calabria si disponeva la chiusura della scuola per evitare il diffondersi del contagio da coronavirus.

Grecia sospende gite scolastiche in Italia

Grecia sospende gite scolastiche in Italia e organizza rientro propri studenti. A dirlo la ministra dell’istruzione Niki Kerameos.

Agenzia Giovani, stop attività Erasmus+

L’Agenzia Nazionale per i Giovani ha fatto sapere con una nota che “tutte le attività Erasmus+:Gioventù ed ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) che si realizzano in Italia, e in particolare nelle Regioni in cui sono vigenti le ordinanze concernenti la misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019′, possono essere definitivamente annullate, rinviate e/o successivamente riprogrammate, per causa di forza maggiore, al fine di tutelare la salute dei partecipanti italiani e stranieri ed evitare la diffusione del contagio”.

“Assenze da Coronavirus”, un documento della Fondazione Consulenti del Lavoro

Marche chiede scuole chiuse ma governa stoppa

La Regione Marche ha predisposto un’ordinanza per il blocco per 7 giorni di tutte le attività didattiche, ma è stata temporaneamente bloccata dal governo Conte.

In Basilicata quarantena per chi viene dal Nord

“Tutti i cittadini che rientrano in Basilicata provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni, comunicando la propria presenza ai competenti servizi di sanità pubblica”. Lo dispone un’ordinanza

Testo del Decreto emergenza Coronavirus

Pubblicato in gazzetta Ufficiale

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita' competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. 2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; b) divieto di accesso al comune o all'area interessata; c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza; e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale; h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'; k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati; l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorita' competente; m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3; n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare; o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita' lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Scuole chiuse a Vallo di Lauro

Primo comune del Sud che chiude le scuole. O almeno questo quanto riporta bassirpinia.it e vocedinapoli.it. Il sindaco di Vallo di Lauro ha deciso per la chiusura delle scuole a tempo indeterminato.

Ho disposto la chiusura di tutte le scuole, è stato annullato il carnevale, in città si percepisce la preoccupazione, le strade si sono svuotate. Voglio dire ai cittadini di stare tranquilli e avere fiducia nelle istituzioni.

Il motivo è legato a due docenti che sono tornati dal Nord venerdì scorso, proprio da Codogno, da cui è partita l’epidemia.

Dopo il rientro dei due docenti, è stata predisposta la messa sotto stretta osservazione dei due e dell’intero condominio dove vivono con la famiglia. In tutto circa quindici le persone sotto controllo sanitario.

Scuole chiuse in Liguria

A partire dalle ore 00.00 di lunedì 24 febbraio 2020 e fino alle ore 24.00 del 1 marzo 2020 su tutto il territorio regionale è disposta:

a. La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura;

b. la sospensione della partecipazione alle attività ludiche e sportive;

c. la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché́ della frequenza delle attività̀ scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività̀ formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;

d. la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

e. la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;

f. la sospensione dei concorsi pubblici fatte salve quelli relativi alle professioni sanitarie.

Chiuse le scuole in Piemonte

Scuole di ogni ordine e grado chiuse per una settimana in Piemonte per l’emergenza Coronavirus. È quanto emerso dal tavolo di sicurezza in corso in queste ore nella sede della Protezione civile di Torino.

Stop al carnevale di Venezia e chiuse anche le scuole in Veneto

A darne notizia l’Agi

“Sono arrivate indicazioni abbastanza chiare di blindare completamente Vò Euganeo sia in entrata che in uscita, quindi non potrà uscire nessuno e la zona sarà completamente isolata”. Lo ha detto Marcello Bano, vicepresidente della Provincia di Padova

Stop Università Genova

L’Università di Genova “ha deciso cautelativamente di sospendere per una settimana ogni attività didattica (lezioni e esami) a partire da domani, lunedì 24 febbraio”. A dirlo il rettore dell’Ateneo.

Stop Università Piemonte

Per una settimana sono sospese le attività didattiche (lezioni ed esami) nelle Università piemontesi, salvo nuove indicazioni. Sospesi anche dalle ore 24 i servizi di Edisu.

Stop Università Friuli Venezia Giulia

Tutte le attività didattiche degli atenei del Friuli Venezia Giulia sono sospese da lunedì 24 febbraio a domenica 1 marzo 2020 compresi. Info

Stop Atenei e Istituzioni Afam

Stop attività didattica in Atenei e Istituzioni Afam Lombardia, Veneto, Emilia Romagna

Scuole chiuse in tutta la Lombardia

Emanata ordinanza della Regione con la quale si chiudono tutte le scuole della Lombardia. Info

Scuole chiuse in tutta l’Emilia Romagna

Sospensione delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido, Università, di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, dei viaggi di istruzione e dei concorsi fino al 1° marzo. Info

Scuole chiuse in Friuli Venezia Giulia

Il Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha firmato l’ordinanza che contiene le disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da coronavirus.

Coronavirus, c’è anche una bambina fra i quattro contagi in Piemonte

Oltre al quarantenne ricoverato e accertato ieri, oggi si sono aggiunti altre tre persone: una famiglia composta da madre, padre e una bimba di cui non è stata resa nota l’età e se dunque va a scuola. Info

“Al momento non c’è nessun allarmismo, -scrivono dalla Regione – la situazione è sotto controllo e gestita con grande professionalità: a fronte di un caso accertato, ce ne sono molti risultati negativi.”

Sindaco Milano scuole chiuse per una settimana

Per tutta la prossima settimana, dal 24 fino al 29 febbraio. Info

Scuole chiuse, i docenti e il personale ATA devono recuperare?

Si tratta, sebbene le ordinanze non siano state sempre chiare, di vera e propria chiusura e non di sospensione delle attività didattiche. In questi casi tutto il personale, oltre agli studenti non devono recarsi a lavoro. Info

Cosa succede se non si garantiscono le 200 ore annuali di didattica? Info

Stop a concorsi

Il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri il 22 febbraio per l’introduzione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 parla anche di sospensione dei concorsi. Chiarimenti per concorsi a cattedra e TFA sostegno

Stop a gite e viaggi istruzione

Incontro al Consiglio dei Ministri sabato 22. Prese 19 misure contro Coronavirus, tra le quali lo stop alle gite scolastiche. Info

Contagiato studente diciassettenne

E’ risultato positivo al coronavirus un diciassettenne residente in un paese della Valtellina, che studia però all’istituto agrario di Codogno. Il ragazzo era tornato a casa lasciando il paese in cui studiava. Info

Elenco scuole che hanno sospeso le attività

CAMPANIA

Scuole chiuse a Sant’Agata de’ Goti (BN). Ordinanza

Il Sindaco di Buccino Nicola Parisi ha ordinato lo stop di tutte le manifestazioni e la chiusura delle scuole fino al prossimo primo marzo.

LAZIO

Chiusa la scuola elementare di Tuscania (Viterbo). Ordinanza del 24 febbraio

Rinviata prova di ammissione laurea in medicina e chirurgia a Campus bio-medico di Roma prevista presso la fiera di Roma per martedì 25 febbraio.

TRENTINO ALTO-ADIGE

Scuole chiuse almeno fino a mercoledì prossimo, per tutti gli ordini e gradi di scuola. Possibile chiusura anche Università.

Secondo quanto riporta Repubblica, ci sarebbe stop anche per le gite fuori provincia per le scolaresche trentine.

La giunta, inoltre, avrebbe chiesto al governo di bloccare le gite scolastiche verso il Trentino.

LOMBARDIA

Crema, ordinanza chiusura scuole

Cremona, ordinanza chiusura scuole

Il Sindaco del Comune di Codogno ha ordinato la sospensione delle lezioni in diverse scuole ricadenti nel Comune.

Il sindaco di Casalpusterlengo ha disposto la sospensione di scuole e asili nido dal 22 al 25 febbraio. L’ ordinanza

Il sindaco di Castiglione D’Adda ha disposto la sospensione delle lezioni fino al 25 febbraio

Il sindaco di Somaglia ha disposto la chiusura delle attività didattiche

Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

Università chiuse la prossima settimana

EMILIA ROMAGNA

Ferrara: attività didattiche sospese per tutta la prossima settimana

PIACENZA

Piacenza città e in provincia

Veneto

Università chiuse la prossima settimana

Teolo, ordinanza

Vò Euganeo

Faq sul coronavirus dall’Istituto Superiore di Sanità