Coronavirus, scuola chiuse in Lombardia, Veneto ed E-Romagna. Situazione nelle altre regioni: Liguria, Piemonte, F. Venezia G.

Appena confermata la chiusura delle scuole fino al 7 marzo nelle tre principali regioni dove sono presenti focolai di Coronavirus. Qual è la situazione nelle altre regioni?

Mentre nelle tre regioni focolaio le scuole, le Università, i nidi resteranno chiusi, nelle altre regioni che la scorsa settimana avevano deciso per lo stop si protende per l’apertura.

Parliamo di Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Conferma arriva dal Governatore della Liguria Toti che si dice pronto a riaprire, se ci saranno le condizioni e la copertura del ministero della Salute.

Per quanto riguarda altre parti d’Italia nelle quali si è deciso per lo stop, come Napoli e Palermo, l’apertura viene data per scontata.