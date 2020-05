Coronavirus. La regione Liguria stanzia 1.848 milioni di euro per sostegno alle famiglie

Sono state oltre 14mila le domande per accedere ai bandi a favore delle famiglie previsti dalla Regione Liguria per genitori entrambi lavoratori e per l’accudimento dei figli.

Si tratta di uno dei bandi varati dalla giunta regionale per finanziare le famiglie e le imprese durante l’emergenza Covid – 19.

Venerdì 15 maggio saranno pubblicate le graduatorie e contestualmente avviati i primi pagamenti per il bando Covid 1, dedicato alle famiglie per la sospensione dell’attività didattica.

In questo caso sono stati messi a disposizione 1.848 milioni di euro, 14.300 domande totali di cui 5.000 già in istruttoria e 3800 che verranno liquidate partendo dall’Isee più basso.

“Per ogni famiglia sono previsti sostegni da 300 a 500 euro sulla base del reddito – spiega la regione – Tutti coloro che hanno fatto domanda e, al momento, non sono stati ammessi, resteranno comunque in graduatoria e potranno essere contattati nel momento in cui saranno messe a disposizione altre risorse”.