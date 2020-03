Coronavirus, in caso di malattia o quarantena non si decurta lo stipendio

L’articolo 19 del decreto ministeriale sulle misure restrittive per contenere il contagio contiene la norma che elimina la decurtazione stipendiale in caso di malattia o di quarantena per coronavirus.

Il decreto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,pubblicato in Gazzetta Ufficiale qualche giorno fa, all’articolo 19 recita:“Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e’ equiparato al periodo di ricovero ospedaliero”.

