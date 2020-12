Coronavirus, il bollettino di lunedì 28 dicembre: 8.565 casi con 445 morti Di

I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 8585 con 68681 tamponi (ieri erano stati 8.913 con 59.879 tamponi). 445 i morti (ieri erano stati 305).

Le terapie intensive calano di 15 unità, 2.565 in tutto, mentre continuano a salire i ricoveri: +361 (ieri 259), per un totale di 23.932. Gli ingressi della giornata in terapia intensiva sono stati 167, di cui 57 in Puglia. Riguardo le regioni, in Veneto 2.782 nuovi casi, nel Lazio 966 e in Emilia Romagna 750.