Coronavirus, Governo approva misure per le zone rosse

Dallo stop ai pagamenti di luce, gas, acqua e rifiuti fino al 30 adi aprile, all’indennità di 500 euro per i lavoratori autonomi. Le misure sono state approvate, “salvo intese” ieri sera.

Donazioni vestiti e pc senza Iva e tasse

Niente Iva e niente tasse per le donazioni di merci come abiti o computer, che saranno trattati con le stesse norme con cui si fa la lotta allo spreco alimentare. Lo prevede, secondo quanto si apprende, una norma inserita nel decreto per contrastare gli effetti economici del Coronavirus approvato dal consiglio dei ministri. Si tratta di una norma del ministro della Famiglia che estende il regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini Iva e imposte redditi) alle donazioni di altre merci.

Stop bollette e RC auto

Sono sospesi fino al 30 aprile i pagamenti delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti, assicurazione Rc auto. I pagamenti delle bollette, sospesi fino al 30 aprile con il nuovo decreto sul Coronavirus approvato dal Consiglio dei ministri, potranno anche essere rateizzati.

Sospensione delle scadenze fiscali

Fino al 1° giugno sospese scadenze fiscali. Fino al 31 maggio sospeso anche versamento delle cartelle di enti previdenziali e assicurativi di persone fisiche e imprese che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede operativa in zona rossa.

Sospensione mutui

Sospeso anche il pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali. Misura riservata ai lavoratori la cui attività è stata sospesa o ha subito riduzione oraria per almeno 30 giorni.

La Carta Famiglia

L’aiuto alle famiglie con almeno 3 o più figli sarà estesa anche a chi ha un figlio. Le aree interessate sono Lombardia e Veneto.

Il Fondo per le Pmi

Aumento di 50 milioni la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Indennità per gli autonomi

Indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi a quanti tra i lavoratori autonomia, hanno rapporti di collaborazione con aziende site nelle zone rosse.

Aiuto alle attività turistiche

Sospensione fino al 31 marzo dei versamenti di ritenute fiscali Irpef e contributi previdenziali Inps

350 milioni per chi esporta

I soldi saranno destinati alle imprese esportatrici.