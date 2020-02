Coronavirus, eventuale riapertura scuole Veneto: orario prime giornate e turnazione classi

L’AT di Venezia ha pubblicato una circolare in cui dà disposizioni per un’eventuale riapertura delle scuole.

In particolare l’AT pone l’accento sulla pulizia e sulla sanificazione delle scuole, sulla flessibilità dell’orario e sulla turnazione delle classi.

“Con la presente, in relazione a quanto in oggetto e dando seguito ad analogo invito dell’Assessorato all’istruzione, alla formazione e al lavoro e pari opportunità della Regione Veneto ricevuto in data odierna, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. affinché vengano effettuate tutte le azioni necessarie a garantire la pronta pulizia dei locali scolastici, in modo da favorire il regolare rientro degli studenti e del personale a scuola, qualora venga revocata dalle Autorità competenti l’Ordinanza n.1-2020 che si richiama ed allega (All.1)., o venga a cessare l’efficacia delle disposizioni ivi contenute.

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler adottare prontamente le misure organizzative, rientranti, a norma dell’art. 5 del D.P.R. 275/1999, nelle competenza delle SS.LL. e afferenti all’autonomia organizzativa, necessarie e funzionali al perseguimento delle finalità di cui trattasi, tra cui si menzionano a mero titolo esemplificativo: la strutturazione flessibile dell’orario scolastico delle singole attività nelle prime giornate di apertura delle scuole e di ripresa delle lezioni, nonché la turnazione e la rotazione delle classi negli ambienti adeguatamente trattati dal personale addetto alle pulizie assegnato alle II.SS.AA.”