Coronavirus, didattica antivirale: approfondimento per studenti scuole secondarie di II grado

Società Italiana per il Progresso delle Scienze – Miur – Approfondimento disciplinare e tematico per studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

A seguito della chiusura degli istituti di istruzione – in conseguenza della diffusione del coronavirus Covid-19 – la SIPS – Società Italiana per il progresso delle Scienze (https://www.sipsinfo.it/), in collaborazione con il MIUR – Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica (https://www.miur.gov.it/web/guest/scienza-e-tecnologia), mette a disposizione degli interessati contributi di approfondimento scientifico onde favorire i dirigenti scolastici nella attuazione di “modalità di didattica a distanza” di cui al DPCM 8 marzo 2020, art.2, m.

Il materiale che si sottopone all’attenzione è stato selezionato con il criterio dell’approfondimento disciplinare o tematico, per rivolgersi prevalentemente ad una platea di discenti di scuola media superiore – e in particolare a coloro che dovranno affrontare l’esame di Stato – senza escluderne l’impiego per aggiornamento a beneficio di docenti. Questo primo gruppo di contributi è frutto della collaborazione con l’Associazione Scientificast attingendo alla sua corposa produzione di articoli e discussioni ospitati nel blog e nelle puntate del relativo podcast.

Da qui si può accedere alla pagina didattica antivirale