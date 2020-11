Coronavirus, da oggi Campania e Toscana sono zona rossa: cosa cambia per la scuola Di

È entrata in vigore a mezzanotte l’ordinanza che porta in zona rossa Campania e Toscana e in zone arancioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.

La ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:

area gialla : Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto

: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto area arancione : Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria

: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria area rossa: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Scarica l’ORDINANZA valida dal 15 novembre per 15 giorni.

Le misure per la scuola