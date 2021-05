Coronavirus, da lunedì 31 maggio Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca Di

Da lunedì 31 maggio Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca. Tutte le altre regioni e province autonome rimarranno gialle. Questo è quanto prevede una nuova ordinanza che andrà in vigore da lunedì prossimo e che il ministro della Salute Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata.

Vaccino Covid, dal 3 giugno apertura a tutti

Dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione fino ai 16 anni, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. A breve la nuova circolare firmata dal Commissario Francesco Paolo Figliuolo, che sulla questione riguardante gli studenti ha affermato: “Un occhio attento deve essere sulla popolazione studentesca, per poter riaprire in sicurezza a settembre, ma prima dobbiamo puntare sulla vaccinazione dei sessantenni. È giusto e utile perché solo così riusciremo a svuotare ospedali e terapie intensive”.