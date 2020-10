Coronavirus, chiuse le scuole di Sambuca di Sicilia fino al 17 ottobre per sanificazione Di

A Sambuca di Sicilia, un piccolo comune di poco più di 5.000 abitanti in provincia di Agrigento, un’anziana ultraottentenne è morta a causa del Covid.

La donna era ricoverata in una casa di riposo, dove era già deceduto un altro ospite novantenne.

In seguito a questo decesso, il sindaco ha firmato un’ordinanza, in cui dispone la chiusura delle scuole fino al 17 ottobre per interventi di sanificazione.

Il Comune ha messo a disposizione anche test con tamponi gratuiti per i commercianti.