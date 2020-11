Coronavirus, Brusaferro: “Il virus circola in modo significativo in tutta Italia” [VIDEO] Di

“La fotografia dei casi” di Covid-19 “in Europa è sempre più omogenea. Il report dell’Ecdc ci illustra che la circolazione del virus è cresciuta significativamente e tutta l’Europa è coinvolta”.

Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel suo intervento iniziale alla conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia.

Gli ultimi dati “mostrano una crescita significativa in tutta Italia”, nonostante “differenze importanti fra regioni”.

“Oggi, in occasione della Giornata mondiale della Scienza per la pace e lo sviluppo, indetta dall’Unesco,

l’Istituto superiore di sanità, organo tecnico-scientifco del Ssn, arricchisce la propria presenza sui social media. In questa fase storica è molto importante rafforzare la conoscenza scientifica e la sua diffusione, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo in cui circolano molte informazioni talora non fondate e addirittura false“.

“Poter garantire accesso immediato a informazioni validate aiuta ciascuno di noi – spiega – a comprendere quanto stiamo vivendo e ci aiuta ad adottare comportamenti conseguenti, i migliori possibili, per tutelare la salute nostra e della nostra comunità”, sottolinea aggiungendo che “come Iss anche attraverso i social media vogliamo continuare ad arricchire questo sforzo quotidiano di servire al megliola comunità”.