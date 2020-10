Coronavirus, 9.338 casi nelle ultime 24 ore con 98mila tamponi. 73 i morti Di

Scendono sotto i 10 mila i casi di positività al coronavirus. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono stati 9.338. Si tratta del primo calo da una settimana. I tamponi effettuati sono stati 98.862. I deceduti sono 73. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute.

Dall’inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 423.578. Le vittime, in totale, sono 36.616, con 73 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 69). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.498, per un totale di 252.959. Sono invece 125.530 le persone in isolamento domiciliare.

I tamponi sono in tutto 13.639.444 in aumento di 98.862 rispetto al 18 ottobre. I casi testati sono finora 8.265.568, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Sono 134.003 le persone attualmente positive al Covid in Italia (7.766 in più rispetto a ieri). Di queste, 7.676 (+545) sono ricoverate nei reparti ordinari mentre 797 (+47) sono in terapia intensiva: 113 sono in Lombardia, 111 nel Lazio, 85 in Campania e 72 in Sicilia.