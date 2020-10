Coronavirus, 700 casi in Campania. De Luca: “Lockdown all’orizzonte? Non lo so” Di

“Abbiamo molti asintomatici, tra gli oltre 700 positivi che avremo anche oggi, il 90-95% è asintomatico”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, anticipando l’alto numero di positivi al Covid-19 che verrà annunciato anche oggi.

“Queste persone vanno collocate – ha detto – in isolamento domiciliare e non vanno in ospedale. Pero’ se si alza l’eta’ media dei contagi dobbiamo aspettarci anche ricoveri ulteriori, con due novità che non avevamo 6 mesi fa, l’apertura delle scuole e la stagione dell’epidemia influenzale”.

“Si prenderanno tutte le decisioni necessarie, non le decisioni più comode ma quelle più necessarie per tutelare la sicurezza delle nostre famiglie. E’ all’orizzonte? Non lo so, dipende dal contagio e dall’evoluzione del contagio. Per ora abbiamo una situazione che mi pare sotto controllo”.