Coronavirus, 2844 i casi nelle ultime 24 ore (con 118mila tamponi). 27 i morti Di

Continuano a salire i contagi per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.844 nuovi casi. Un numero così alto non si verificava dallo scorso 24 aprile quando se ne registrarono 3.021. Sono 118.932 i tamponi effettuati, circa 1.300 in meno rispetto a ieri. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 322.751. In lieve aumento il numero delle vittime: 27 in un giorno, per un totale di 35.968 (ieri erano state 23).

Coronavirus, aggiornamento Italia

Sabato 3 ottobre 2020

• Attualmente positivi: 55.566

• Deceduti: 35.968 (+27, +0,08%)

• Dimessi/Guariti: 231.217 (+1.247, +0,54%)

• Ricoverati: 3.502 (+66)

• Terapia Intensiva: 297 (+3)

• Tamponi: 11.169.391 (+118.932)

Totale casi: 322.751 (+2.844, +0,89%)

La situazione nelle scuole

La mappa delle scuole “colpite” dal Covid-19 è contenuta in un database messo a punto da Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino, che hanno raccolto dalla riapertura della scuola tutte le notizie e le ordinanze dei sindaci.

In base al database, in continuo aggiornamento, sono 1056 le scuole (in tutta Italia ci sono 8mila istituti per 30mila plessi), dove finora si è registrato almeno un caso di positività al Coronavirus.

Sono 89 i focolai registrati. Dalla mappa, inoltre, emerge che i casi positivi nel 77,8% dei casi sono studenti, nell’10,6% docenti. A livello regionale, in cima per scuole colpite c’è la Lombardia (222), seguita da Veneto (169), Toscana (113) e Emilia Romagna (109).

Database: https://bit.ly/covid_scuole

Mappa interattiva: https://datawrapper.de/_/DLy9C/