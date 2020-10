Coronavirus, 17.012 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 124mila tamponi. 141 i morti. Il bollettino del 26 ottobre Di

Scendono a 17.012 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute, specificando che nelle ultime 24 ore si registrano 141 vittime. In calo anche il numero di tamponi: 124.686, circa 40 mila in meno rispetto a ieri, quando erano stati 161.880. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati si aggira intorno al 13,6%. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (124.686) sono circa 40 mila in meno rispetto a ieri, quando erano stati 161.880.

I pazienti in terapia intensiva a causa del Covid sono aumentati di 76, raggiungendo quota 1.284. Le persone ricoverate in ospedale sono 12.997, 991 in più rispetto a ieri. Sono 222.403 le persone positivi in isolamento domiciliare. I guariti e dimessi sono 268.626, 2.423 in più rispetti a ieri.

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 50.325 in Lombardia, 21.267 in Piemonte, 15.769 in Emilia-Romagna, 18.047 in Veneto, 30.675 in Campania, 24.406 nel Lazio, 19.376 in Toscana, 6.442 in Liguria, 10.945 in Sicilia, 8.279 in Puglia, 3.922 nelle Marche, 1.440 nella Provincia autonoma di Trento, 4.353 in Abruzzo, 3.285 in Friuli Venezia Giulia, 4.920 in Sardegna, 4.583 in Umbria, 3.501 nella Provincia autonoma di Bolzano, 2.184 in Calabria, 1.316 in Valle d’Aosta, 1.009 in Basilicata, 640 in Molise

Coronavirus, aggiornamento Italia

Lunedì 26 ottobre 2020

• Attualmente positivi: 236.684

• Deceduti: 37.479 (+141)

• Dimessi/Guariti: 268.626 (+2.423)

• Ricoverati: 14.281 (+1.067)

• Terapia Intensiva: 1.284 (+76)

• Tamponi: 14.778.688 (+124.686)

Totale casi: 542.789 (+17.012, +3,23%)