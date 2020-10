Coronavirus, 11.705 nuovi contagi su 146.541 tamponi. 69 i morti Di

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 414.241 persone (+11.705 rispetto a ieri, +2,9%; ieri +10.925) hanno contratto il virus Sars-CoV-2.

Di queste, 36.543 sono decedute (+69, +%; ieri +47) e sono state dimesse 251.461 (+2.334, +0,9%; ieri +1.255). Attualmente i soggetti positivi sono 126.237 (+9.302, +7.9%; ieri +9.623); il conto sale a 414.241 se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

La Lombardia si avvicina a quota 3 mila contagi in più in 24 ore (2.975) con il Piemonte (1.123), la Campania (1.376)e il Lazio (1.198, ma con circa 200 dei giorni scorsi) che registrano un aumento di oltre mille casi da ieri. Secondo i dati del ministero della Salute, aumento forte anche in Toscana (906) e in Veneto (800). La regione con minore incremento di contagi è il Molise con 27 e la Basilicata con 48.

Coronavirus, aggiornamento Italia Domenica 18 ottobre 2020

• Attualmente positivi: 126.237 • Deceduti: 36.543 (+69, +0,2%) • Dimessi/Guariti: 251.461 (+2.334, +0,9%) • Ricoverati: 7.881 (+559) • Terapia Intensiva: 750 (+45) • Tamponi: 13.354.582 (+146.541)